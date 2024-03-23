獨立書店訪視員「只借書不買書」引議 文化部：即刻停止職務

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（中央社記者葉冠吟高雄23日電）擔任文化部實體書店訪視業務委員多年的台灣使用者經驗設計協會理事長蔡志浩，日前在個人臉書發表「只借書、不買書」內容引發爭議，文化部今天表示將即刻停止職務。

文化部表示，實體書店訪視業務由台灣獨立書店文化協會承辦，協會每年邀請訪視委員時，皆會將名單提交文化部核備，文化部基於尊重獨立書店協會立場，一直以來皆照案備查。由於蔡志浩此次言論嚴重傷害廣大書店經營者，文化部已經通知協會，應謹慎選擇訪視委員。

此外，蔡志浩擔任推動實體書店發展補助作業審查委員一事，文化部強調，此案評審為1次審查1聘，文化部考量其擔任獨立書店文化協會訪視委員身分，於此次邀請擔任委員，文化部即起停止其擔任訪視及所有相關審查委員工作。

蔡志浩日前在個人臉書以「獨立書店：逛與不逛的掙扎」為題寫道，他連續十年參與訪視各地的獨立書店，對行業相當熟悉，「但是愈熟悉，平常反而愈不敢逛獨立書店。不是沒有興趣，也不是書店不有趣。而是不好意思走進去」。

但他近年有個堅持的原則「不買書」，他認為圖書出版業使用大量紙張及過度出版，以現代角度審視，是缺乏永續性的，所以他儘量從公共圖書館借書，「不買書，也是一種永續生活的實踐。」再者興趣廣泛，有興趣的書都要買的話是買不完的，家裡無處可放。

蔡志浩表示，他知道獨立書店賣書很辛苦，有些經營者也有自己的堅持，「我既然已經確定不買書了，再去逛就覺得店家看到這人逛那麼久什麼都不買就走出去一定有點失望。那就不逛了。」

不過，蔡志浩強調，十年來訪視過的書店之中，少數活得健康的多半也的確都可以磨出健康的體質：不被「圖書銷售」的舊模式限制住，商業上能夠存續，而且能夠與顧客共創好的體驗。他也希望有更多獨立書店能摸索出更好定位。（編輯：李亨山）1130323