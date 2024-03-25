獨立書店訪視員蔡志浩致歉：我的視角非典型

（中央社記者趙靜瑜台北25日電）日前發表「獨立書店：逛與不逛的掙扎」引發爭議，獨立書店訪視員蔡志浩今天在臉書上致謝與致歉，他表示只是傳達個人書房滿出來之後斷捨離的心境，「我的視角比較不典型，再次致歉。」

蔡志浩個人臉書上表示，他很感謝各方關注與熱烈回應，「對我很有啟發性。行業的輪廓因此展露得更清楚。」蔡志浩說，「不買書」並無推廣之意，「原意只是傳達個人書房滿出來之後斷捨離的心境。但因表達不當，未能準確傳達，說得有點太過肯定。引起各界擔憂，甚至讓書業夥伴感覺受傷。特此表達最深的歉意。」

蔡志浩表示，造成台灣獨立書店文化協會及文化部的困擾，他深感抱歉，「我很珍惜這些年與書店的交流與情誼，以及協會與文化部的指導。但也深知我的視角比較不典型。如果協會與文化部認為沒有幫助，我能夠理解，也再次致歉。

蔡志浩表示他今年55歲了，「這輩子累積的書從書房滿到地上。到後來書房的地板幾乎只剩一條巷子，就連這條小巷都愈來愈常有書違停。」他開始重新思考買書的習慣，正好在思考包括電子書等解決方案時，剛好遇上公共圖書館在這十年的復興，就這樣不知不覺間銜接過來。

蔡志浩說，他意識到自己經歷了一整套的轉變，從環境到個人，所以在「獨立書店：逛與不逛的掙扎」記錄了自己體驗到的轉變，「其實也就是把某個當下稍縱即逝的感覺與想法記下。必定不會全然正確，也沒有要推廣什麼。感謝各界指教，日後會更謹慎。」

蔡志浩說，10年前初次接到協會的訪查邀請到現在，每次訪查都有協會成員與文化部代表，外部顧問就從各自的專業來看書店的現況與機會，「我從使用者經驗、設計思考與創新的角度切入，焦點就在人與體驗，包括消費者生活型態與使用者需求。」

蔡志浩認為，獨立書店真正的競爭對手不是網路書店或圖書館，而是消費者的休閒活動選擇與休閒資源分配。他也表示，創新必定充滿著不確定性，「每一個對未來的預測，包括我的都有可能是錯的。但也觸發各種想像與行動。」蔡志浩並希望大家勇於實驗與衝撞，試探出一條離美好的未來更近一點的路。（編輯：李亨山）1130325