2024世界偶戲日海報 台灣藝術家李公元操刀

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（中央社記者王寶兒台北23日電）世界偶戲日為每年偶戲藝師盛事，宜蘭縣岳明國小美術老師李公元今年受邀繪製海報主視覺，現已翻譯為32種國家、地區語言供全世界閱覽，他說，受邀時也發現台灣偶戲文化世界聞名，令人驕傲。

世界偶戲日訂定於每年3月21日，國際偶戲組織UNIMA Internationale自2003年發起世界偶戲日，並在2018起委託藝術家製作當年度宣傳海報，並於官方網站上公布不同語言版本，也歡迎各國民眾留下訊息，要求該地區語言版本的海報。

李公元為台灣首名獲邀的藝術家，李公元接受中央社專訪表示，去年接到UNIMA邀請時相當驚喜，「我平常就喜歡畫畫，也會陸陸續續將作品分享在臉書，也許是這樣看到了，就來私訊我。」

李公元畢業於台北市立師範學院（現為台北市立大學）、國立台東大學兒童文學研究所。他非出身於美術科班，畫畫對他來說很療癒，他也從不會為自己命題要畫什麼，向來都是隨心所欲，「我小時候曾經跟美術老師補習，那時很痛苦，老師畫什麼我們就要畫什麼，所以我現在教小朋友時也是讓他們自由發揮。」

此次受邀為UNIMA繪製海報，李公元同樣沒有為自己設限太多，僅以辨識度強的懸絲偶造型出發，「懸絲偶算是世界偶戲通用的圖像，在我過去作品中，喜歡將人物畫得像精靈、鬼怪，例如腿上加眼睛，肩膀上加幾個頭這樣，這次也延續我自己的特色。」

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值得一提的是，李公元曾任教於台北市平等國小，並帶領學校的巧宛然掌中劇團到各地演出長達17年，也有機會觀摩各種偶戲藝術，從中更屢屢看見每當台灣布袋戲出現時他人驚奇的眼光，「UNIMA對台灣的偶戲藝術也不陌生，而且相當讚美我們，認為台灣偶戲文化傑出且獨特，很令人驕傲。」

李公元說，此次受邀繪製海報主視覺，他希望能透過自己的圖畫讓世界各地的人感受到療癒與開心。他特別注意到有烏克蘭語的海報版本，「在烏克蘭面臨戰爭當下仍有人在關心世界偶戲日，這讓我非常感動。」也希望能一起運用偶戲藝術撫慰烏克蘭人的心靈。（編輯：陳政偉）1130323