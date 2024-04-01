故宮慶兒童節 推門票換紙鳶體驗

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（中央社記者王寶兒台北1日電）兒童節即將到來，國立故宮博物院北部院區將於4日當天推出「童趣繪紙鳶—來去故宮過兒童節」活動，開放民眾當天憑門票兌換材料，並親手繪製專屬紙鳶。

故宮透過新聞稿表示，故宮特別於4月推出多項活動，即日配合2024台北兒童月系列活動，國小以下兒童持「台北兒童月探索手冊」及當日門票，至B1兒童學藝中心服務台可換「國寶總動員—故宮展廳探險指南」；至1樓服務台兌換「兵器使用指南」，在「祀與戎：古代兵器攻略特展」中解開古代兵器之謎。

4日活動「童趣繪紙鳶—來去故宮過兒童節」中，故宮以童玩「紙鳶」造型設計手作體驗，結合院藏文物造型寓意，讓民眾展現個人創意，將文物轉化為獨一無二的紙鳶，發揮童心慶祝兒童節。

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除兒童節當日活動外，20日、27日每日有2場「飛船繪本故事時間」，邀請4至6歲幼兒及家長搭乘時光飛船悠遊於繪本「不喝酒的犧尊」、「太平有象迷路記」故事情境中，在兒藝中心飛船閱讀區，聆聽精彩故事，觸摸複製文物，感受文物之美。

此外，故宮表示，連假4日至7日期間，12歲以下孩童及陪同成人（至多2名）可享門票半價優惠（已具有優惠身分者除外）。（編輯：李亨山）1130401