法國大學開布袋戲工作坊 李天祿弟子傳授台灣技藝

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（中央社記者曾婷瑄巴黎1日專電）法國國立東方語言與文化學院近日舉辦以台灣為主題的國際研討會。會後掌中戲大師李天祿的法國弟子班任旅帶領布袋戲工作坊學生展現成果，大獲好評。學生說，布袋戲讓他們更了解台灣。

法國國立東方語言與文化學院（INALCO）辦理一學年的台灣布袋戲工作坊，於3月28、29日舉辦的「台灣之詞語：湧現、中介、詮釋」跨領域國際研討會後進行演出，並由學員與現場觀眾分享台灣傳統文化之美。

INALCO台灣布袋戲工作坊邀請班任旅（Jean-Luc Penso）傳授。他於1978年創立師承亦宛然的小宛然劇團（Théâtre du Petit Miroir），常在法國與歐洲巡演，秉持讓觀眾理解演出的原則，小宛然劇團皆用法語和英語演出。

幕後推手INALCO教師劉展岳告訴中央社，舉辦工作坊的動機在於希望讓自己教授的台語課程更加活潑。他說，從小就愛看布袋戲，加上因緣際會下認識班任旅，因此促成以布袋戲作為媒介，讓學生認識台灣不同層面的活動。

除了技巧練習外，班任旅也會和同學談論他在台灣社會的近距離觀察，及古典布袋戲的歷史沿革，帶學生看見台灣的另一面。

期末演出，學生不僅參與布袋戲演出的舞台規劃與布置，也讓學生與台下聽眾交流、協助參與者「體驗」布袋戲。

班任旅演出布袋戲50年，已深入血液。他告訴記者，不是「把台灣藝術介紹給法國人」當作任務，反而是日常生活，甚至是生計的一部分。

本身為人類學家的明拿耶（Eric Minnaert）自1999年開始和班任旅共事。他告訴記者，班任旅「小宛然」的成功除高品質演出外，也是因為他在表演中活用很多不同的偶戲技巧。所以觀眾看到的不只是偶戲動作的展現，更能進入另一個想像世界。

班任旅指出，每週一次的課，只能教最基本的操偶手勢，要花長時間，這也是他最初猶豫教課的原因。

班任旅說，「布袋戲本身就如同一部樂器，不可能一拿到就會操作，需不斷練習。這學期學生做到了動作，希望明年工作坊可以繼續」。但他也非常欣賞這10多位工作坊學生，用中文大讚，「他們很用功」。

班任旅向中央社表示，台灣文化最棒之處在於台灣有股能量、多樣性，且不帶偏見，有一切發展的可能，各種文化都很豐富並積極保存。明拿耶則認為，台灣文化充滿活力，有種「西方世界少見的集體投入」。

工作坊學生小馬（Maximilien Quevrain）告訴記者，去年在台灣當交換學生時就在路邊看見布袋戲，印象深刻，「因此當我知道有工作坊後，毫不猶豫就報名了」。

這一學年的課程他們學習基本操作、各種人物的不同移動方式，及打鬥、進場的動作等。「每場戲班任旅老師都會講述傳統歷史，或是師從李天祿時的奇聞軼事」。小馬表示，對他而言，布袋戲學習非常充實，也是進一步發掘台灣文化的方式。

3月28、29日舉辦的「台灣之詞語：湧現、中介、詮釋」跨領域國際研討會相當成功，駐法代表吳志中也受邀分享代表台灣的3個詞語：「半導體」、「民主」和「女性地位」。

同為研討會主辦人的劉展岳指出，近年「台灣」成為許多研究領域關注的焦點與挑戰，盼透過跨界研討會探討台灣發展進程下出現的獨特詞語，以及背後概念、認同的流變與建構。

研討會邀請去年「台法文化獎」得主、研究台灣南島語言逾30年的齊莉莎（Elizabeth Zeitoun）、法國里昂政治學院學者高格孚（Stéphane Corcuff）、國立台灣師範大學教授許慧如與賀安娟（Ann Heylen）等10多位各國學者分享不同主題的台灣研究。學生參與踴躍，許多校外專業人士出席聆聽。（編輯：郭中翰）1130402

班任旅（右）師從布袋戲大師李天祿，成立「小宛然」，50年來在世界各地表演。人類學家明拿耶（左）與班任旅共事20多年。3月29日兩人帶來「孫悟空大鬧水晶宮」戲碼，獲熱烈掌聲。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 113年4月2日

小宛然劇團團長班任旅獲邀至法國國立東方語言與文化學院傳授10多位學生台灣傳統技藝。學生表示，很開心透過布袋戲更認識台灣，以及李天祿大師的故事。（小馬提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 113年4月2日