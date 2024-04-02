桃園市兒美館3日試營運 規劃系列活動連假迎客

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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）桃園市兒童美術館明天起至9月1日試營運，期間開放免費入場，規劃為期1個月的假日小小藝術家市集、主題書展、講座、工作坊、國際論壇等，歡迎民眾連假一起開箱兒美館。

桃園市長張善政今天參與開館儀式表示，期待兒美館和已營運的橫山書法藝術館，以及期望在2026年順利落成的市立美術館，成為桃園藝術展覽的金三角，歡迎家長清明兒童連假帶著小朋友到訪。

桃園市立美術館表示，兒美館大膽創新的「藝術山丘」造型，由日本建築師山本理顯和台灣石昭永建築師事務所聯手規畫，共有4個樓層，1、2樓為展覽廳及國際演講廳、3樓為兒童藝術圖書空間及工作坊、4樓為觀景平台。

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桃園市立美術館指出，開幕首展「探險未來！」展區分別位於青埔與八德兒美館，以城市紋理探索為基底，策劃4個主題共12件作品和充滿挑戰的任務，多項前導活動均與在地學童和社區參與共創，將展至9月。

另外，4月4日兒童節開始，兒美館藝術大街將展開為期1個月的假日市集，打造多元五感體驗的兒藝市集；4月19日起至6月30日舉辦「我們的房子：2024世界閱讀日桃園市兒童美術館開館主題書展」，精選30本以建築為主題的優秀繪本；5月30、31日則有一年一度的美術館兒童藝術教育國際論壇。（編輯：郭諭儒）1130402