欣賞李登輝、關心台灣政治 山本理顯創造理想空間

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（中央社記者邱祖胤台北6日電）日本建築師山本理顯5日獲頒普利茲克獎（Pritzker Prize），建築學者王俊雄表示，山本理顯個人十分欣賞李登輝，也特別關心台灣政治局勢，與台灣關係密切，盼為台灣創造理想空間。

山本理顯曾與台灣大矩聯合建築師事務所合作位於台北天母的建案「木蘭居」，獲得台灣住宅建築獎佳作，近年則與台灣石昭永建築師事務所聯手規劃「桃園市立美術館母館」。

王俊雄接受中央社記者電話訪問表示，山本理顯在日本輩分很高，可說是天字第一號等級，還曾擔任名古屋造形大學校長，影響力非常大。

王俊雄提到，山本理顯就是一個很正直的「歐吉桑」，對台灣很熟悉，很喜歡前總統李登輝，而且非常關心台灣政情，在台灣認識不少朋友，可說和台灣的關係非常密切。

王俊雄表示，「桃園市立美術館」當初並未限定國際建築師參與，國內建築師也可以投入，建築設計費並非國際競圖的水準，但山本理顯仍願意投入，就是希望能為台灣創造更好的建築空間。

坐落於青埔特區的「桃園市立美術館」，母館由「山本理顯設計工場」和台灣「石昭永建築師事務所」聯手規劃，以新穎「山丘」造型為外觀的館舍建築，包含3個層次的空間「箱空間」、「夾層空間」以及「山丘」，外部坡面錯落著涼亭綠蔭、展望台、戶外平台空間。

台灣近年不乏普利茲克獎得獎建築師作品，早期包括丹下健三「聖心女中修道院」、貝聿銘與陳其寬合作「東海大學路思義教堂」、哥特佛萊德伯姆（Gottfried Böhm）「菁寮聖十字架堂」等建築，為台灣帶來令人耳目一新的建築風景。

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之後陸續有坂茂設計的「紙教堂」、「台南市立美術館」，伊東豊雄「誠品松菸店」、「台中國家歌劇院」，安藤忠雄「亞洲現代美術館」等作品，同樣令人驚豔，也為台灣帶來一定話題。

此外還有雷姆庫哈斯（Rem Koolhaas）為台灣帶來「台北表演藝術中心」，理查羅傑斯（Richard Rogers）領軍的Rogers Stirk Harbour + Partners有「桃園國際機場第三航廈」，英國女建築師札哈哈迪德（Zaha Hadid）則有「淡江大橋計畫」，妹島和世帶來「台中綠美圖」。（編輯：張雅淨）1130306