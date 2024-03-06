山本理顯獲建築諾貝爾獎 擘劃桃園市立美術館母館

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（中央社紐約5日綜合外電報導）日本建築師山本理顯今天獲頒有「建築界諾貝爾獎」美譽的普利茲克獎（Pritzker Prize），他在台灣的作品包括和台灣石昭永建築師聯手規劃的桃園市立美術館母館。

普利茲克獎1979年首次頒發，在國際上一直被視為建築領域的最高榮譽，山本是第53位得獎者，也是第9位獲此殊榮的日本建築師。他1945年生於中國北平市（今北京），現居日本橫濱，今年春天將赴美國伊利諾州芝加哥領獎。

在他橫亙50年的漫長職業生涯中，其設計項目遍布日本、中國、韓國和瑞士等地，從私人住宅到社會住宅、從小學到大學建築、從機構到市政空間和城市規劃。

坐落於青埔特區的桃園市立美術館以「一機關多場館」、「一大館三小館」的方式發展，母館由日本的山本理顯設計工場和臺灣的石昭永建築師事務所聯手規劃，以新穎的「山丘」造型為外觀的館舍建築，包含三個層次的空間—「箱空間」、「夾層空間」以及「山丘」外部坡面錯落的涼亭綠蔭、展望台、戶外平台空間等，光是模擬圖一出，就備受期待。

山本是近十幾年在國際舞台上相當活躍的建築師，他認為建築形式並不重要，重要的是友善街區，因建築本身就是一座城市，為此他特別注重建築與環境的有機結合，並以建築空間影響人們行為的設計原則著稱。

山本理顯代表性的建成作品包括名古屋造形大學（日本名古屋，2022年）、蘇黎世機場THE CIRCLE綜合體（瑞士蘇黎世，2020年）、天津圖書館（中國天津，2012年）、建外SOHO（中國北京， 2004年）、Ecom鋁合金房屋（日本鳥棲，2004年）、東雲住宅公團（日本東京，2003年）、函館未來大學（日本函館，2000年）、岩出山中學（日本大崎，1996年）以及保田窪第一住宅區（日本熊本，1991年）。

山本作為建築師和社會議題倡導者，致力於建立公共區域與私人領域之間的關聯，鼓勵人們跨越在身份、經濟能力、政治信仰、基礎設施和居住體系等各個方面的巨大差異，創造一個和諧的社會。深刻秉持著維護社區生活的責任和信念，他認為，儘管隱私價值已經成為一種城市情感，社區成員仍需要相互支持。

他將社區定義為「共享同一個空間的感覺」，在對傳統的自由和隱私概念進行解構的同時，擯棄了長期以來將住房變成一種以鄰為壑的商品的狀態。

反之，他憑藉自己的敏銳，讓國際風格和現代主義建築藝術能適應未來的需求，在文化、歷史和不同世代的公眾之間架設起橋樑，讓生命得以蓬勃發展。

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山本得知獲獎後表示：「對我而言，認識空間就是認識整個社區。目前的建築方法強調隱私，卻否定了社會關係的必要性。其實我們仍舊能夠在尊重每個人自由的前提下，在同一個建築空間內共同生活，如同一個小共和國一樣，促進不同文化和生命不同階段之間的和諧。」

2024年普利茲克獎評審團的評審指出，山本之所以獲獎是因為他「在社區中樹立了對社會需求責任的認識：對建築學原則提出質疑並對每一種建築舉措都進行審視；最重要的是，他提醒我們，在建築中，如同在民主制度中一樣，空間如何塑造必須由人民來共同決定」。（譯者：陳政一）1130306