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口語指令生AI 圖像 台新創團隊波隆那秀文化科技

2024/4/16 21:31（4/16 22:23 更新）
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台灣、義大利圖像交流展「當兩個海洋在波隆那相遇」展出到5月26日，其中特別規劃新媒體藝術數位展區 Harmonies of Convergence，體驗者能以華語、英語、義大利語等系統內建語言，向儀器麥克風說出各種天馬行空的指令，投影幕上便會呈現演算後的圖像指示。中央社記者王寶兒攝 113年4月16日
台灣、義大利圖像交流展「當兩個海洋在波隆那相遇」展出到5月26日，其中特別規劃新媒體藝術數位展區 Harmonies of Convergence，體驗者能以華語、英語、義大利語等系統內建語言，向儀器麥克風說出各種天馬行空的指令，投影幕上便會呈現演算後的圖像指示。中央社記者王寶兒攝 113年4月16日
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（中央社記者王寶兒波隆那16日電）宛如口語版 Midjourney，修雷公司創辦人莊定一規劃「當兩個海洋在波隆那相遇」特展數位區，只要對儀器說話，AI就能立刻生成不同風格圖像，他說，希望體現AI之於現代的角色。

「當兩個海洋在波隆那相遇」特展為大塊文化與義大利波隆那 Accademia Drosselmeier 學會共同舉辦，分為「故事之海：大衛．卡利」（A Sea of Stories：DAVIDE CALI）展區、「創意之海：台灣」（A Sea of Creativity：TAIWAN）展區及新媒體藝術數位展區。

相較「故事之海：大衛．卡利」及「創意之海：台灣」展區呈現出台灣、義大利繪師、插畫家們的圖像作品，新媒體藝術數位展區 Harmonies of Convergence由 33號白日夢、751 games、夕藤、南瓜虛擬、橡實洞、劉靜怡、修雪團隊組成，讓觀眾也能化身圖像創作者。

不管是以華語、英語、義大利語等系統內建語言，只要體驗者向儀器麥克風說出各種天馬行空的指令，如「哥吉拉大戰孫悟空」等，投影幕上便會呈現演算後的圖像指示。

甚至體驗者還可以搭配道具，將道具放在儀器鏡頭前，融合道具與口語指令，並在儀器內選擇不同台灣創作者，讓成品呈現不一樣的畫風。

莊定一向中央社記者表示，這套作品是首次對外展出，產出前研究最新AI技術許久，實際開發作品過程約1個多月，此次在台灣產學策進會媒合下與「當兩個海洋在波隆那相遇」特展合作，「我們很興奮能將這麼複雜的技術包裝成作品，而且是以互動的方式讓觀眾體驗到科技藝術。」

莊定一說，Harmonies of Convergence展區之於其他圖像創作者作品，希望能讓觀眾帶著自己的想法來這裡說故事，「像小時候看天空上的雲，你就會去描述一個故事一樣。」也藉此希望更能凸顯AI技術之於圖像創作者的關係，「它是說故事的工具，而不是一種競爭。」

「當兩個海洋在波隆那相遇」特展即日起於義大利波隆那考古博物館（Museo Civico Archeologico）展出至5月26日。（編輯：吳協昌）1130416

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