國家重要民俗「學甲上白礁」連3天 海內外宮廟雲集

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（中央社記者張榮祥台南17日電）國家重要民俗「學甲上白礁」刈香祭典，今天在台南市學甲慈濟宮登場，為期3天，海內外逾100座宮廟、藝陣雲集，鑼鼓喧天，信眾擠爆，熱鬧滾滾。

保生大帝台灣開基祖廟學甲慈濟宮今天起一連3天舉辦國家重要民俗「學甲上白礁」刈香祭典，由前立法院長王金平擔任主祭官，菲律賓、馬尼拉、新加坡、香港、澳門等海外宮廟也參與這項宗教盛事。

「學甲上白礁」先由後社角蜈蚣陣開路抵達慈濟宮，遶行大廟埕3圈後引領海內外宮廟、藝閣、藝陣展開首日24.67公里刈香祭典、18日39.3公里、19日33.7公里，信徒預定第3天遶境到頭前寮白礁亭，再遙拜中國福建省同安縣白礁鄉（龍海市角美鎮）白礁慈濟祖宮。

學甲慈濟宮指出，今年參與「學甲上白礁」海外宮廟，包括菲律賓馬尼拉寶泉庵正爐、馬來西亞吉隆坡集福堂、馬來西亞麻六甲湖海殿保生大帝廟、新加坡保生文化傳承委員會、香港寶泉庵正爐、澳門顯淋奎宮霞保生大帝值理會、澳門寶泉庵正爐等。

廟方表示，「學甲上白礁」的宮內祭典、遙祭祖廟及列祖列宗、請水火香、香陣隊伍輦宮、真人藝閣、金獅陣、宋江陣、蜈蚣陣、報馬牛、藝陣等，各具特色，後續還有安營、過火等儀式，已成保生大帝信仰核心。

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相傳學甲先民於明鄭時期來台拓墾，逐漸形成今日13庄規模，早年先民於「保生大帝聖誕」期間，前往中國福建白礁鄉祖廟謁祖請火，稱「上白礁」，後因海上風險改於先民登陸地遙祭，年年舉辦，每4年再進行刈香遶境。

「學甲上白醮」留存最早相關文物是1886年（清光緒12年）謁祖花瓶1對及1920年（日治大正9年）刈香路關圖；2008年登錄為台南市無形文化資產，2022年獲文化部審議通過登錄為國家重要民俗。（編輯：陳仁華）1130417