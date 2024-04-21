帶著愛情飯糰上路 客家悅讀節走讀美濃「理和小徑」

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（中央社記者張已亷高雄21日電）「2024客家悅讀節」今天到高雄美濃舉辦走讀活動，參與者帶著親手捏製的「愛情飯糰」，隨作家鍾理和長女鍾鐵英穿越「理和小徑」，探索鍾理和與妻子鍾台妹的愛情故事。

高雄市政府客家委員會主委楊瑞霞表示，美濃擁有深厚客家人文、歷史與自然景觀，客家族群耕讀傳家精神展現日常生活中，對於土地深刻情感體現在保護家園自然生態上。

楊瑞霞指出，「2024客家悅讀節－植遇客家走讀系列活動」由高雄客委會與高雄市客家文化事務基金會共同舉辦，此次走讀遊程參訪文學步道，探索作家筆下的美濃原鄉，走訪美濃湖水雉棲地、母樹林雙溪小棧、龍肚米倉及獅山水圳等，欣賞秀麗景色、喚起大眾重視家鄉自然保育。

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客委會發布新聞稿指出，活動除了帶民眾走讀「理和小徑」、聽文學故事，還有作家劉崇鳳分享書寫經驗與自由舞蹈，讓參與者在雙溪柚木樹下與黃蝶一同舞動身體，感受身心流動，探索文學生命故事。

客委會表示，「2024客家悅讀節」在5、6月還會安排2場走讀遊程及其他講座與植物運用工作坊，更多活動資訊可至高雄市客家文化事務基金會臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。（編輯：陳仁華）1130421