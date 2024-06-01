紙風車368兒童藝術工程 在地故事融化馬祖人

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（中央社記者趙靜瑜連江1日電）紙風車368兒童藝術工程今天在馬祖梅石藝文中心舉行第2天演出，包括北竿鄉、莒光鄉等島都有師生及家長搭船1小時以上來看表演，紙風車演出「在地故事」溫馨自然，劇情融化馬祖人。

今天一大早，東莒國小老師加校長11人與全校學生6人都坐船到梅石藝文中心看紙風車表演「台灣幻想曲」。從早上7時半集合，8時開船，中間坐船約50分鐘抵達，再坐連江縣政府支援的接駁車到梅石藝文中心，大家都很期待開箱梅石藝文中心。

一年級的饅頭哥看完戲之後，說他最喜歡巫媽媽；四年級的婷妍最喜歡神明的橋段，五年級的珺哥喜歡時間老人，「踩得高高的，很厲害」。東莒國小校長劉碧雲表示，她最感動的部分就是紙風車「在地故事」演出了關於馬祖的歷史。

除此之外，劉碧雲說紙風車用「超級變變變」手法以彈性布做成的「小口袋」，演出馬祖好吃的地瓜餃，有一種幽默感。另外關於音樂家張龍雲的故事她也很感動，「馬祖孩子欠缺典範，希望未來也可以編入我們馬祖的學校教材。」

東莒國小老師林澤民曾經在台積電等科技業工作，但因看到馬祖代課老師稀缺，決定考代課老師留在東莒國小教書，林澤民表示他曾經帶著孩子看過紙風車319兒童藝術工程的演出，「這次第一次看室內演出，實在是太精彩，比起上次多了馬祖的故事，感覺人文底蘊更深厚，非常感動。」

紙風車368兒童藝術工程6月2日將演出最後一場，團員將前進東引國中小演出「戲劇萬花筒」。（編輯：陳政偉）1130601

紙風車368兒童藝術工程1日繼續在馬祖梅石藝文中心演出2場「台灣幻想曲」，連江縣政府特別出動接駁車，協助從離島搭船前來觀看演出的民眾前往藝文中心。（紙風車文教基金會提供）中央社記者趙靜瑜傳真 113年6月1日