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南島民族藝師關島交流作品 屏東原民文化園區展出

2024/6/1 20:30（6/1 20:46 更新）
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原民會2023年在關島辦理南島民族技藝交流工作坊，邀請9國18位工藝師以LiMA為題進行雕刻創作，1日起在屏東台灣原住民族文化園區展示創作成果，其中一件由各工藝師個人創作拼接而成的大型作品由於已致贈給關島總督府，故以1：1等比例印製在展區呈現。中央社記者黃郁菁攝 113年6月1日
原民會2023年在關島辦理南島民族技藝交流工作坊，邀請9國18位工藝師以LiMA為題進行雕刻創作，1日起在屏東台灣原住民族文化園區展示創作成果，其中一件由各工藝師個人創作拼接而成的大型作品由於已致贈給關島總督府，故以1：1等比例印製在展區呈現。中央社記者黃郁菁攝 113年6月1日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣1日電）原住民族委員會去年在關島辦理南島民族技藝交流工作坊，邀請9國18名工藝師以「LiMA」為題進行雕刻創作，今天起在位於屏東的台灣原住民族文化園區展出。

原住民族委員會副主委鍾興華致詞，參與工作坊藝術家跨區跨國，但第1天見面就覺得像「看到自己家鄉部落的兄弟姐妹一樣」，南島語族文化同源，「LiMA」1詞意義都是指數字5或手，藝術家以「家的對話」為主軸，駐村短短2個禮拜就共創出富有文化意涵作品。

阿美族藝術家希巨．蘇飛（Siki Sofin）分享，關島觀察到的圖騰很像台灣原住民百步蛇幾何圖形，證實南島語族不止在語言、甚至藝術都有共通性，因此結合2種圖騰，放入與紐西蘭、諾魯、吐瓦魯及另1名阿美族藝術家共創作品「山海相遇」。

希巨．蘇飛說，台灣原住民文化與山緊密，百步蛇圖紋代表與狩獵文化的聯繫；而紐西蘭毛利族人使用的線條很不一樣，海浪螺旋圖紋展現出海洋民族特性，這幅作品呈現山海文化跨洋相遇。

原民會去年7月27日至8月11日在關島辦理為期2週的南島民族技藝交流工作坊，邀請來自關島、馬紹爾群島、諾魯、吐瓦魯等9國18名工藝師以「LiMA」和「家的對話」為題進行木雕創作，成品今年2月1日至4月30日在關島博物館展出。

原民會指出，其中1件由各工藝師個人創作拼接而成的大型作品已致贈給關島總督府，以紀念南島民族技藝交流工作坊圓滿完成。這幅作品以1比1比例印製呈現，與其他作品一同在屏東的台灣原住民族文化園區展出；展覽為期1個月，歡迎民眾前往欣賞「南島一家」雕刻藝術，深入了解南島民族文化與技藝。（編輯：郭諭儒）1130601

魯凱族藝術家巴勤發（Pakidafi Rusanokan）（圖）等人攜手在南島民族技藝交流工作坊共創作品「呼喚」，呈現善用雙手、逐魚而居，努力延續島國生命之意，1日起在屏東台灣原住民族文化園區展出。中央社記者黃郁菁攝 113年6月1日
魯凱族藝術家巴勤發（Pakidafi Rusanokan）（圖）等人攜手在南島民族技藝交流工作坊共創作品「呼喚」，呈現善用雙手、逐魚而居，努力延續島國生命之意，1日起在屏東台灣原住民族文化園區展出。中央社記者黃郁菁攝 113年6月1日
長居台灣的貝里斯藝術家柯嵐迪（Randy Carcamo）受邀參加南島民族技藝交流工作坊，所創作的作品1日起在屏東台灣原住民族文化園區的成果展中展出。中央社記者黃郁菁攝 113年6月1日
長居台灣的貝里斯藝術家柯嵐迪（Randy Carcamo）受邀參加南島民族技藝交流工作坊，所創作的作品1日起在屏東台灣原住民族文化園區的成果展中展出。中央社記者黃郁菁攝 113年6月1日
阿美族藝術家希巨．蘇飛（Siki Sufin）（左）與卡兆．馬耀（Kacaw Mayaw）（右）2023年在關島參與南島民族技藝交流工作坊，攜手紐西蘭、諾魯、吐瓦魯等國藝術家共創作品「山海相遇」，1日起在屏東舉辦的成果展中呈現。中央社記者黃郁菁攝 113年6月1日
阿美族藝術家希巨．蘇飛（Siki Sufin）（左）與卡兆．馬耀（Kacaw Mayaw）（右）2023年在關島參與南島民族技藝交流工作坊，攜手紐西蘭、諾魯、吐瓦魯等國藝術家共創作品「山海相遇」，1日起在屏東舉辦的成果展中呈現。中央社記者黃郁菁攝 113年6月1日
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