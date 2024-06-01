南島民族藝師關島交流作品 屏東原民文化園區展出

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（中央社記者黃郁菁屏東縣1日電）原住民族委員會去年在關島辦理南島民族技藝交流工作坊，邀請9國18名工藝師以「LiMA」為題進行雕刻創作，今天起在位於屏東的台灣原住民族文化園區展出。

原住民族委員會副主委鍾興華致詞，參與工作坊藝術家跨區跨國，但第1天見面就覺得像「看到自己家鄉部落的兄弟姐妹一樣」，南島語族文化同源，「LiMA」1詞意義都是指數字5或手，藝術家以「家的對話」為主軸，駐村短短2個禮拜就共創出富有文化意涵作品。

阿美族藝術家希巨．蘇飛（Siki Sofin）分享，關島觀察到的圖騰很像台灣原住民百步蛇幾何圖形，證實南島語族不止在語言、甚至藝術都有共通性，因此結合2種圖騰，放入與紐西蘭、諾魯、吐瓦魯及另1名阿美族藝術家共創作品「山海相遇」。

希巨．蘇飛說，台灣原住民文化與山緊密，百步蛇圖紋代表與狩獵文化的聯繫；而紐西蘭毛利族人使用的線條很不一樣，海浪螺旋圖紋展現出海洋民族特性，這幅作品呈現山海文化跨洋相遇。

原民會去年7月27日至8月11日在關島辦理為期2週的南島民族技藝交流工作坊，邀請來自關島、馬紹爾群島、諾魯、吐瓦魯等9國18名工藝師以「LiMA」和「家的對話」為題進行木雕創作，成品今年2月1日至4月30日在關島博物館展出。

原民會指出，其中1件由各工藝師個人創作拼接而成的大型作品已致贈給關島總督府，以紀念南島民族技藝交流工作坊圓滿完成。這幅作品以1比1比例印製呈現，與其他作品一同在屏東的台灣原住民族文化園區展出；展覽為期1個月，歡迎民眾前往欣賞「南島一家」雕刻藝術，深入了解南島民族文化與技藝。（編輯：郭諭儒）1130601

魯凱族藝術家巴勤發（Pakidafi Rusanokan）（圖）等人攜手在南島民族技藝交流工作坊共創作品「呼喚」，呈現善用雙手、逐魚而居，努力延續島國生命之意，1日起在屏東台灣原住民族文化園區展出。中央社記者黃郁菁攝 113年6月1日

長居台灣的貝里斯藝術家柯嵐迪（Randy Carcamo）受邀參加南島民族技藝交流工作坊，所創作的作品1日起在屏東台灣原住民族文化園區的成果展中展出。中央社記者黃郁菁攝 113年6月1日