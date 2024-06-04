鋼琴家盧易之編曲哲學 改編如泡麵加料無損原味

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（中央社記者趙靜瑜台北4日電）鋼琴家盧易之拿到傳藝金曲獎「最佳編曲獎」後，改編邀約如雪片般飛來，個人獨奏會也將呈現「改編的藝術」。他說，改編就像泡麵，加甚麼料都可以，無損泡麵本身的味道，卻可以更有風味。

盧易之接受中央社記者專訪時表示，就像吃泡麵加熱水，吃到的是原味，「但吃泡麵也可以加蛋加青菜，還是有原來的味道。」盧易之在改編時會先把樂曲內化，全部咀嚼後重新編寫，成為一個全新作品，「希望讓大家認識這些改編的樂作，我相信如果改法是有趣的，觀眾一定會喜歡。」

從小習琴的盧易之，維也納音樂暨表演藝術大學畢業後，取得柏林藝術大學最高演奏家文憑返台，目前是北藝大音樂學院專任助理教授。2012年曾獲傳藝金曲獎「最佳演奏獎」，2023年則以「天黑黑∕雙子二重奏」同名專輯獲得傳藝金曲獎「最佳編曲獎」。

盧易之表示，小學時每天都在彈哈農練音階，非常枯燥，很自然就去改編，」聽到一段旋律記下來，重新彈出來，自己很有成就感。」盧易之說過去改編過像「忍者龜」的旋律音樂，備受同學崇拜。

盧易之說，「好玩」很重要，「我從鋼琴跨到作曲那一步，其實很沒有壓力，因為我本來就不是專門做改編的，寫不好就摸摸鼻子再接再厲；如果不小心被肯定，我就會很開心。」盧易之說，改編會讓人不只注意樂譜裡的東西，也會讓他多看見樂譜外面的世界，把更多可能性帶進來。

這次音樂會精選歌劇、交響曲、圓舞曲等改編名作，包括李斯特改編威爾第的「弄臣」模擬曲，李斯特改編古諾的「浮士德」圓舞曲，徹爾尼改編莫札特「費加洛婚禮」幻想曲以及盧易之改編的「補破網」、「黃昏的故鄉」及「丟丟銅仔」等台灣民謠。

盧易之說，過去沒有唱片沒有網路，大家要聽音樂會不是那麼方便，「改編其實是一個很重要的聽音樂管道。」盧易之說這也是作曲家們展現自己藝術能耐的方式之一，「很多曲子都會改編成家庭音樂會可以演奏的，再流傳出去，更讓人理解作曲家的思路。」

盧易之鋼琴獨奏會「改編的藝術」音樂會將於6月25日在台北國家音樂廳，6月28日在臺中國家歌劇院中劇院演出。（編輯：吳協昌）1130604