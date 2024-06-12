紀大偉巡迴西國文化重鎮 宣傳酷兒作品「膜」譯本

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（中央社記者胡家綺馬德里12日專電）台灣作家紀大偉的酷兒科幻經典「膜」西文譯本今年面世，他親赴馬德里、巴塞隆納舉辦新書發表座談會，8日至馬德里書展為讀者簽書，踏遍西國文化重鎮，宣傳巡迴長達兩週。

紀大偉1995年創作的小說「膜」，是台灣酷兒科幻文學經典，近年來已被翻譯成日文、英文、法文、義大利文、丹麥文、芬蘭文等多國語言譯本。西文譯本（譯名：Membranas）今年2月面世，由熱愛台灣的研究生博愛偉（Alberto Poza）翻譯，專門出版LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別）主題書籍的Egales出版社發行。

紀大偉告訴中央社，「膜」的西譯本得以出版，譯者博愛偉是重要推手。博愛偉是加泰隆尼亞開放大學（UOC）的博士前研究生，目前在馬德里自治大學（UAM）擔任助教，研究主題為華語語系LGBT文學、酷兒理論和性別研究。

博愛偉向中央社表示，他多年前讀到「膜」之後，這個故事就在他腦海裡縈繞不去，加上「膜」是科幻小說，和西班牙同志文學多為社會寫實類型的風格相當不同，於是產生了翻譯這本小說的念頭。他主動出擊向Egales出版社提案，並獲得台灣文化部翻譯出版補助，在為期一年埋首翻譯後，「膜」的西班牙文版就此誕生。

Egales出版社是西班牙第一家專注於LGBT文學的出版社，與「膜」同樣擁有30年的歷史。創辦人暨發行人赫南德茲（Mili Hernández）是西班牙LGBT運動代表性人物，除了出版社外，她1993年在馬德里同志社區「雀卡區」（Chueca）開設了西班牙第一間LGBT主題書店Berkana，為西語世界包括拉丁美洲的同志文學開拓能見度與空間，是西班牙至今歷史最悠久的同志書店。

Egales出版社這麼介紹紀大偉這部作品：在台灣出版了將近30年後，「膜」首次被翻譯成西班牙文，清晰地預言了一個由氣候變遷、殖民主義、戰爭和移民主導的未來，諸如病毒大流行、科技的力量、連結時代的孤獨、母性和跨性別認同等多元主題貫穿書頁，都在紀大偉近乎電影風格的筆下，驚訝讀者之餘，也邀請讀者不斷反思與重讀。

紀大偉這趟西班牙之行馬不停蹄，譯者和出版社為他安排了豐富的打書行程，在馬德里和巴塞隆納兩大城市的酷兒文化重鎮深度巡迴。

自馬德里開始，首先登場的是在Berkana書店舉行的新書發表座談會，接著在Tipos Infames複合式人文書店與馬德里康普頓斯大學（UCM）社會學教授、社會運動者楚希尤（Gracia Trujillo）對談80至90年代的酷兒經驗，吸引眾多讀者，現場座無缺席。

下一站前往巴塞隆納，在加泰隆尼亞開放大學舉辦工作坊，暢談「翻譯中的酷兒台灣：同志研究、文學創作與同志運動」，並至歐洲最大的科幻書店Gigamesh進行新書發表和簽書會，也造訪多家書店，包括巴塞隆納歷史最悠久的同志書店Antinous。

紀大偉往返西班牙兩大城市，8日來到西班牙年度文學盛會「馬德里書展」（Feria del Libro de Madrid）舉辦簽書會。當天馬德里上午下起滂沱大雨，好在簽書活動前雨停了，愛書人潮再度湧現。他在Egales出版社攤位上為西國讀者簽書、留影，整趟西班牙新書宣傳行程到此圓滿結束。

紀大偉表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情後，他決定將時間精力多花在文學創作與推廣上，因此才有了「膜」的西文譯本和此趟風塵僕僕的「西遊記」。他也在多場活動上向讀者預告，他正在著手進行「膜」的續集，書中將有與西班牙相關的元素。

紀大偉今天自西班牙啟程前往北歐，繼續歐洲打書之行。他留下「膜」的西文版和許多精彩對話給西班牙讀者，記者則為廣大的西班牙語讀者們敲碗，希望續集的西譯本不用等上30年。（編輯：高照芬）1130612

台灣作家紀大偉的酷兒科幻小說「膜」西文譯本在西班牙「馬德里書展」陳列，他在出版社Egales的攤位舉行簽書會，親切地為當地讀者簽名，身後為譯者博愛偉。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年6月12日

「馬德里書展」自5月31日至6月16日舉行，是西班牙年度文學盛會，台灣作家紀大偉8日在此舉辦酷兒科幻小說「膜」的西文譯本簽書會，現場愛書人潮絡繹不絕。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年6月12日

台灣作家紀大偉來到西班牙「馬德里書展」，舉辦酷兒科幻小說「膜」西文譯本的新書發表和簽書會，並與當地讀者合影。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年6月12日