芬蘭媒體評論台灣小說膜 充滿驚喜的酷兒經典

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩12日專電）芬蘭最大報赫爾辛基日報9日刊登書評，評論台灣小說「膜」是歷久彌新，充滿驚喜的酷兒科幻經典之作。

紀大偉著作的酷兒科幻小說「膜」今年2月在芬蘭翻譯出版，問市之後獲得芬蘭各界好評。赫爾辛基日報（Helsingin Sanomat, HS）在9日刊登書評，評論「膜」是充滿驚喜的酷兒經典作品。

書評寫到，近年來酷兒議題在科幻類型文學中是主流，但像「膜」這樣的作品仍是很少見的，這本出版於1996年的小說，是當時中文世界類型的先驅，這也是第一本被翻譯成芬蘭文的台灣科幻小說。

這部小說出版已將近30年，但內容在今日看來依舊新鮮，並與現今社會息息相關，除了書中的環境災難來自臭氧層的破壞這一點之外，在書中幾乎看不出時間的痕跡。

書評認為，「膜」的內容層次豐富，書中提到許多針貶社會的觀點，其中最重要的莫過於主人翁對其自身的認同危機與性別困惑。

雖然有些片段有點說教意味，但整體而言，這部作品令人驚喜，也激發讀者思考。

「膜」的芬蘭翻譯者勞諾（Rauno Sainio）在個人的IG上表示，赫爾辛基日報的書評通常可以影響一本書在芬蘭的銷量，目前芬蘭圖書借閱系統中，「膜」的預約已經排到278號了，他認為這是赫爾辛基日報書評刊出後，很直接的正面影響。

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「膜」的芬蘭出版社Hertta Kustannus的負責人拉帕蓮內（Tuija Lappalainen）對中央社表示，目前「膜」在芬蘭很受到讀者歡迎，特別在社群媒體上，有很多人發表了許多書評與迴響，她希望之後會有更多傳統媒體刊登「膜」的書評。

紀大偉預定於6月中造訪芬蘭，跟讀者見面。勞諾翻譯的另一位台灣作家陳思宏的小說「鬼地方」也將於本月在芬蘭問市。（編輯：高照芬）1130312