台日音樂家攜手緬甸辦演奏會 盼藉樂聲撫慰人心

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（中央社記者呂欣憓曼谷13日專電）台灣鋼琴家黃英樺攜手日本長笛演奏家松島寬，14、15日將在緬甸舉辦公益音樂會，兩人希望透過音樂傳遞訊息，為2021年軍事政變後的緬甸民眾帶來希望和撫慰人心的力量。

黃英樺在曼谷接受中央社訪問表示，2015年她因緣際會來到緬甸仰光，發現當地很缺西洋音樂老師，當時碩士班剛畢業的她想要多看看世界長什麼樣子，也希望貢獻自己所學，因此在仰光短暫地教學了一段時間。

黃英樺回到台灣之後，仰光的學生很捨不得她，黃英樺為此同年又返回緬甸，開啟了她2015年至2021年在仰光的長居。期間她的學生一半是就讀國際學校的學生，另外一半則是較為缺乏資源的緬甸學生；黃英樺免費教導這些緬甸學生。

除了教學，黃英樺也每年舉辦音樂沙龍和音樂節，邀請各國音樂家到仰光演出並教學，為的就是想讓學生感受不一樣的音樂氛圍。

但是2021年2月的軍事政變改變了一切，2個月後，眼看情勢越演越烈，黃英樺決定先回台灣，沒想到這次一別就是3年。

黃英樺說，她當時在仰光的住處離群眾街頭抗爭的地點非常近，經常聽到槍響聲和尖叫聲，也常看到警方對群眾施放催淚瓦斯，剛回台灣那陣子情緒受到影響，經常提不起勁做事。

黃英樺2019年曾和長居曼谷的日本長笛演奏家、泰國馬奚杜大學（Mahidol University）音樂學院木管樂系主任松島寬合作在仰光舉辦音樂會，兩人原訂2020年再辦一次，卻受到Covid-19疫情阻撓而停辦，2021年政變後更是遙遙無期。黃英樺在重振精神後，決心要完成當年的未竟之業。

今年6月9日和11日，黃英樺和松島寬先在泰國芭達雅和曼谷各舉行一場售票音樂會，緊接著14和15日，將在仰光舉行2場免費公益音樂會，同時也在仰光進行免費的音樂教學和工作坊。

黃英樺說，緬甸相較台灣接觸音樂不易，政變後更沒有多少音樂人願意到緬甸進行教學，「但緬甸人的人生還是要繼續下去，我希望自己的樂聲和教學可以為緬甸人帶來一些溫暖，撫慰他們的內心。」

松島寬過去在緬甸演出的經驗，也讓他想要盡一己之力為緬甸人做點事情，他感覺緬甸人雖然沒有好的音樂資源，但他們渴望聽到好的音樂，每次的演出他都可以獲得廣大且溫暖的迴響。

雖然有點擔心安全問題，但日本足球代表隊才剛前往仰光比賽，松島寬評估後認為沒有問題；他說自己雖然並不富裕，但生活無虞，因此想找方式幫助人們，「我相信音樂可以傳遞訊息，音樂可以促進和平，音樂可以為他們帶來希望。」（編輯：陳慧萍）1130613