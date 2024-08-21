台灣攝影師趙培均捕捉紐西蘭星空 奪iPhone攝影獎風景類冠軍

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（中央社記者吳家豪台北21日電）iPhone Photography Awards（IPPA）攝影大賽每年評選用iPhone拍攝的最佳照片，今年名單已公布，以往曾多次獲獎的台灣攝影師趙培均今年在風景類拿到第1名、孩童類入圍佳作。

根據蘋果提供的新聞資料，趙培均獲得今年IPPA風景類第1名的照片，是他今年2月14日走訪紐西蘭南島的蒂卡波（Tekapo）所拍攝，星空上半部耀眼星群是知名的獵戶座，正中央最耀眼的是金牛座主星「畢宿五」，畫面中同時有2顆流星飛過。

趙培均表示，星空攝影首要須避免光源的侵擾，無論是遠方地面的照明光害或月光，都會影響成像品質，因此在 「選址」與「拍攝方位」將是第一個課題。

趙培均說，他一開始對於構圖的設想，就期望以平靜湖面倒影作為前景。雖然蒂卡波湖是其中一個選擇，但由於當時獵戶座將出現在西北偏西的方位，若在蒂卡波湖東岸拍攝，極有可能會受到鄰近熱門景點遊客產生的光害影響，因此透過地圖及觀星App來選擇其他更合適的拍攝地。

趙培均建議，要獲得清晰的星空成像，必須將手機安置在三腳架上，可選擇能安裝沙袋或倒勾的款式，透過額外的重物來加強穩固，使拍攝過程中不易受到風勢搖晃的影響。在微光且手機穩固的情況下，iPhone通常會自動進入30秒的夜間模式；如果沒有，也可以手動調節，或者很有可能手機不夠穩固而無法觸發。

趙培均獲得IPPA孩童類佳作的照片，是2023年10月9日下榻泰國清邁的旅店柴萊蘭花（Chai Lai Orchid）時所拍攝，這家旅店以與大象共存的環境聞名。在隔日準備離開旅店時，一頭小象不斷向趙培均大女兒撒嬌，於是趙培均在遠方以5倍光學變焦來捕捉這個瞬間，避免打斷雙方互動。

身為iPhone攝影愛好者，趙培均分享自己對新iPhone的期待。他說，iPhone 15 Pro Max採用四重反射的望遠技術，望遠對焦所需的時間在體感上比較長，且時有錯焦的情形；動作按鈕可快速啟動相機，但偶爾有相機死當情形，這些情況都曾經讓他在創作時錯失拍攝時機。

另外，他也提到，雖然iPhone 15 Pro Max具備50倍焦段，但實際成像精細度對於創作者來說略顯不足。他希望自己發現的這些狀況，未來能透過軟體例如人工智慧（AI）輔助及硬體，達到增強與改善。（編輯：張均懋）1130821