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將注音變成精靈文 justfont萬聖節企劃引風潮

2024/11/2 10:34
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（中央社記者王寶兒台北2日電）將台灣民眾熟悉的注音符號賦予新樣貌，台灣字型設計團隊justfont團隊與書法家「做作的Daphne」合作，在10月31日推出「精靈文」字體，並開放免費下載，引發網友熱議。

今年8月，「做作的Daphne」在個人社群網站上貼出幾張手寫注音文草稿，並許願未來能有機會被開放下載使用，吸引justfont團隊注意，便以協作角色支持「精靈文」字體誕生。

justfont透過新聞稿表示，在2021年某款手遊內的精靈族語，被發現其實正是台灣人從小就會的注音文。這個只在台灣使用的系統，無論是小時候學習語音拼讀，還是電腦手機的打字輸入，都是人們生活中不可或缺的一部分。

「精靈文」字體又分「精靈文．岩」與「精靈文．蕨」2種風格供民眾使用，岩與蕨可聯想到台灣群山、蕨類資源豐富的自然環境，而前者風格稜角分明，結構穩重，設計靈感來自中世紀的歌德體；後者曲線柔美，造形靈動，設計融入卡洛林小寫體和義大利體的元素，呈現出自然的流線感。

justfont表示，「精靈文」字體結合歐文書法造形，精靈文讓注音符號有了典雅又陌生的氣質。作為魔法風格、奇幻元素的設計素材，再自然也不過。兼顧視覺美觀，還可以做為台灣人的通關密語，暗藏彩蛋。

在10月31日後，justfont便全面開放「精靈文」字體免費使用，且無須取得額外授權即可商用，迅速引起各大社群平台討論，官網更因此一度「塞車」，讓justfont於社群平台Threads分享其他下載方式。

justfont也提醒，要注意的是「精靈文」雖然開放下載，但不得進行修改、重製或作為字帖銷售。詳細的授權規則可至官方網站查看。（編輯：李亨山）1131102

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