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新加坡芭蕾舞團巡演 唯一台灣舞者盼更多台人躍國際

2024/11/4 09:43（11/4 09:56 更新）
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由不同國籍人士組成的新加坡芭蕾舞團（Singapore Ballet），是當地知名藝術團體，即將展開巡演。其中，年紀最小的團員年僅22歲，且是唯一來自台灣的葉立琳。（葉立琳提供）中央社記者吳昇鴻新加坡傳真 113年11月4日
由不同國籍人士組成的新加坡芭蕾舞團（Singapore Ballet），是當地知名藝術團體，即將展開巡演。其中，年紀最小的團員年僅22歲，且是唯一來自台灣的葉立琳。（葉立琳提供）中央社記者吳昇鴻新加坡傳真 113年11月4日
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（中央社記者吳昇鴻新加坡4日專電）由不同國籍人士組成的新加坡芭蕾舞團，是當地知名藝術團體，即將展開巡演。其中，年紀最小的團員年僅22歲，是唯一來自台灣的葉立琳，她期待成為藝術領域的種子，更希望越來越多台灣身影出現在國際舞台。

新加坡芭蕾舞團（Singapore Ballet）近日在淡濱尼（Tampines）演藝廳舉辦演出，呈現以古典芭蕾舞劇形式編排的「胡桃鉗」以及現代舞蹈等作品。舞團成員年齡平均約30歲，其中，年紀最小的正式舞者今年才22歲，正是來自台灣桃園平鎮的葉立琳。

採訪這天，記者走進新加坡市區武吉士（Bugis）的一間購物商城，映入眼簾的除了選擇多樣的異地料理，林立的服飾禮品商店，還聽得到為芭蕾舞伴奏的音樂聲。新加坡芭蕾舞團的練舞教室位於商場最高樓層，葉立琳正跟著一群來自不同國家的舞者練舞。這個擁有40名團員的舞團，成員來自澳洲、日本及新加坡等國家。

葉立琳13歲時就到加拿大國家芭蕾舞學校就讀，畢業後於2022年到新加坡芭蕾舞團考試，隔年加入舞團，並於今年9月從練習生（apprentice）升上「群舞者」（artist）。

「我是（舞團）裡面唯一的台灣人，也算是一種為家鄉爭光的感覺吧」，她向中央社記者談起到海外追夢的心路歷程，充滿自信的眼神展現超齡氣質。

葉立琳下半年跟著舞團完成年度知名的戶外演出「星空下芭蕾」（Ballet Under the Stars）」，休息不到2天便繼續到教室練舞。除了近日的演出，接下來她將跟著舞團赴馬來西亞巡演。

她說，小時候跳舞的觀眾主要是父母，不論表現如何，總會獲得掌聲，但現在不一樣，這是工作，觀眾進場都會抱著很大期望，因此一上場就要有水準以上的呈現，平時的練習就是上班，認真看待每分每秒、任何一刻都不鬆懈。

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她記得小學時曾寫下「要到國外跳舞」的志願，如今確實做到，更成為職業舞團的一員，「我滿早就知道自己的職業方向，當然，挫折也因此來得早，早點經歷各種挑戰，成長會更快」。

葉立琳說，期待台灣舞蹈科班學習環境能讓學生越早清楚想要專精的領域；傳統上仍有人認為舞者並非長久職業，但現在不跳、什麼時候才要跳，「跳出舒適圈，努力追夢，當然，更希望越來越多年輕的台灣人身影出現在國際舞台」。（編輯：周永捷）1131104

新加坡芭蕾舞團（Singapore Ballet）在淡濱尼（Tampines）演藝廳舉辦演出，呈現以古典芭蕾舞劇形式編排的「胡桃鉗」以及現代舞蹈等作品。來自台灣的葉立琳（後排右3）也參與其中。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年11月4日
新加坡芭蕾舞團（Singapore Ballet）在淡濱尼（Tampines）演藝廳舉辦演出，呈現以古典芭蕾舞劇形式編排的「胡桃鉗」以及現代舞蹈等作品。來自台灣的葉立琳（後排右3）也參與其中。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年11月4日
新加坡芭蕾舞團（Singapore Ballet）成員年齡平均約30歲，其中年紀最小的正式舞者今年才22歲，正是來自台灣桃園平鎮的葉立琳（左5）。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年11月4日
新加坡芭蕾舞團（Singapore Ballet）成員年齡平均約30歲，其中年紀最小的正式舞者今年才22歲，正是來自台灣桃園平鎮的葉立琳（左5）。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年11月4日
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