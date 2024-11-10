台南竹溪禪寺重建落成 文物館收逾3百年、4千件館藏

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）創寺至今有300多年歷史的台南竹溪禪寺，自民國94年起進行主體建築群重建，今天舉行落成典禮，安置寺內4000餘件珍貴文物的竹溪禪寺文物館，建檔完成後將開放參觀。

落成典禮，寺方人員與台南市長黃偉哲、台南市議長邱莉莉及民進黨立委林俊憲、陳亭妃等人共同拉開啟用彩球，接著安排66名全台各佛寺住持、長老等人為重建完成的大雄寶殿剪綵，最後由24名佛教長老法師於大殿舉行釋迦牟尼佛聖像開光儀式。

黃偉哲致詞表示，竹溪禪寺是台南也是全台灣重要宗教聖地之一，重建完成的竹溪禪寺莊嚴肅穆，來到這裡能深刻感受佛陀慈悲教誨，期待未來持續守護所有信徒，弘揚佛法，讓更多民眾得到心靈歸屬。

竹溪禪寺住持資定法師表示，禪寺重建前宮廷式主體建築於民國65年修建完成，因緊鄰竹溪，地勢低窪，長年易受淹水之苦，為一勞永逸並符合時代需求，寺方自民國94年起進行重建工程，歷經20年期程，完成大雄寶殿、天王殿、文物館。

資定法師指出，加上先前整建完成的華嚴功德堂、彌勒佛涼亭及竹溪書院等建物，建構整體建築群，期盼竹溪禪寺成為位於台南市區的清淨修行道場、弘揚正信佛教淨土。

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竹溪禪寺提供資料指出，此次重建建築主體雖是重新設計建造，但歷代祖師留下的東西並未被捨棄，而是重新整理應用，例如佛龕及木桌是由舊建築的檜木門板與床板再製而成。

寺方指出，竹溪禪寺300多年歷史留下的文物，在重建過程也受到系統性整理與保護，除了被稱為台南三大名匾之一的「了然世界」匾之外，還有明朝觀音座像與名家鑄銅觀音立像等4000餘件文物，將安置於4層樓高「竹溪禪寺文物館」，建檔完成後將開放民眾參觀。（編輯：陳仁華）1131110