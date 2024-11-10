嘉美館雙展開幕 重要館藏林玉山畫作首度現身

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（中央社記者姜宜菁嘉義市10日電）嘉義市立美術館2024年底推出兩大特展「拾景剪影－林玉山的寫生與旅行」與「移動觀察者」；其中重要館藏，林玉山作品「阿里山線附近風景寫生冊」、「尼泊爾印度寫生冊」，更是首度現身展覽。

嘉義市美術館今天辦理聯合開幕儀式，前國立故宮博物院副院長、畫家林玉山之子林柏亭出席活動，並於現場宣布與家族聯合捐贈嘉美館新台幣200萬元，作為作品修復、典藏用途。

嘉義市長黃敏惠在開幕儀式上表示，林玉山與陳澄波等嘉義市代表性畫家，以細膩感觸、充滿人文的目光驚豔世人，發揚嘉義市「畫都」美名；年度主題展能結合畫壇巨擘林玉山畫作，集結當今台灣最受矚目4組新生代藝術家，以藝術回應城市歷史與地景時空交織。

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嘉義市政府文化局指出，「拾景剪影」隨著林玉山的腳步以三項子題「始於諸羅」，看見早期純樸嘉義農村風光，以及「行遍天下」、「旅途觀物」，展現林玉山自從1920年代開始，即慣於用速寫方式留下風景，也從速寫中進一步構畫作品，透過展場設計規劃將水墨畫作與素描線稿並呈，讓觀者感受林玉山畫作與寫生底蘊的連結。

嘉美館重要館藏1941年「阿里山線附近風景寫生冊」與1983年「尼泊爾印度寫生冊」，更是首度現身展覽，邀請民眾把握即起至明年2月9日展期，「帶著一雙未來的眼睛，望向遙遠的過去，做著當下的探索」，透過聯展，發掘更多自嘉義建城以來的文化魅力之美。（編輯：陳仁華）1131110