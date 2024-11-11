賴俊諺獲單簧管大賽首獎 盼政府更支持參賽者

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（中央社記者趙靜瑜台北11日電）獲比利時根特國際大賽首獎的國家交響樂團（NSO）單簧管副首席賴俊諺今天說，出國參賽最大初衷之一是希望政府對待古典音樂大賽參賽者，能像對待運動選手，給更多支持與協助。

賴俊諺接受中央社記者越洋專訪表示，不少音樂學子或音樂家想參加國際大賽，需要報名費、錄影錄音、找鋼琴合作、樂器維修與耗材、上課學費與交通費用等，最終由於經濟壓力或距離太遠而放棄，「我覺得很可惜。」

他以參加根特國際大賽（6th International Clarinet Competition Ghent）為例說，從提早到歐洲適應時差到參賽，機票加住宿就超過新台幣10萬元，台灣補助機制大多是提前申請，但實際參賽狀況是進複賽甚至決賽後會錯過申請時限，希望補助機制更完善。

賴俊諺表示，運動選手出國比賽有教練、隊醫，但音樂家參加國際大賽一切靠自己，他慶幸有很棒的工作，用自己能力完成夢想，期許透過音樂，一樣可讓世界看見看到台灣努力與力量，這是參賽非常重要出發點。他想讓大家知道，台灣音樂界還是有很多人願接受挑戰、追求夢想，希望用音樂讓世界看見台灣。

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此外，賴俊諺說，將盡力年底規劃首屆台灣國際單簧管藝術節，提供新生代學習和交流機會，傳承他的國際大賽經驗。他將邀老師尼可拉斯‧巴爾迪侯（Nicolas Baldeyrou）、魔笛單簧管四重奏及黑種籽單簧管合奏團等共襄盛舉。

巴爾迪侯是法國廣播愛樂單簧管首席及法國國立里昂高等音樂院教授，以精湛技藝和豐富音色層次著稱；賴俊諺表示，他的力量很微小，希望能協助古典樂界參賽者，為年輕學子培養追夢實力。（編輯：李明宗）1131111