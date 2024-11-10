NSO單簧管副首席賴俊諺 獲比利時根特國際大賽首獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北10日電）打敗200多名參賽者，NSO國家交響樂團單簧管副首席賴俊諺勇敢追夢，在台灣時間9日拿下比利時根特國際單簧管大賽首獎，獎金與獎品價值約新台幣100萬元。賴俊諺表示，這是他30歲最好的禮物。

正準備搭機返台的賴俊諺今天接受中央社專訪時表示，很感謝NSO、家人與學生們的支持，這次拿下第6屆比利時根特國際單簧管大賽（International Clarinet Competition Ghent）首獎，「我也特別感謝鋼琴合作范珍綾，雖然主辦單位有安排鋼琴伴奏，但我還是邀約她從台灣飛來為我伴奏，讓我更有信心。」

賴俊諺表示，這是目前獎金最高的單簧管國際大賽，包括許多像他一樣在職業樂團工作，甚至是其他大賽的得獎者都來參加，這次冠軍獎品包括一對單簧管，還有獎金及2年國際演出合約，「能夠在單簧管這條路上繼續成長與探索，我覺得自己很幸運。」

賴俊諺指出，從全世界250多名參賽者申請，第一輪入圍53名，複賽進行到24名，準決賽6名。賴俊諺一路挺進決賽，「壓力最大的一輪就是從複賽到準決賽，只取6名，還好我是第一個被叫到入圍的，我心臟都快要從喉嚨跳出來。」

賴俊諺表示，要準備參加國際大賽必須有計畫，「我知道我自己有職業樂團工作，只能用零碎時間練習。比起年輕參賽者可能可以有很多時間準備來說，我雖然時間不多，但我的優勢應該是我臨場經驗豐富，大賽可以跟樂團或弦樂四重奏彩排時間都不多，這讓我的表現相對穩定。」

為了準備這次大賽，賴俊諺獲得NSO支持，讓他約有一個月時間準備參賽，「我很感謝音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）與執行長郭玟岑、單簧管首席朱玫玲願意支持我，鼓勵我勇敢追夢。」賴俊諺也感謝師大音樂系給他的全力支持，「這次大賽壓力很大，很希望為台灣爭光。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

賴俊諺興奮表示，今年也因為有莎賓．梅耶（Sabine Meyer）擔任評審，更增加大賽公正性，梅耶是百年名團柏林愛樂第一位女性團員，也是知名度最高的單簧管獨奏家之一。

賴俊諺提到，在大賽會後評審團與參賽者交流的宴會上，梅耶除了稱讚他演奏得很棒，也說他「非常勇敢」。賴俊諺說，他最後一輪選了史博的「第二號單簧管協奏曲」，「這首樂曲技巧跟難度都很高，能被我的單簧管女神稱讚，我覺得好榮幸。」（編輯：張雅淨）1131110