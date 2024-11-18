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2025綠島人權藝術季 23組藝術家用創作抵抗遺忘

2024/11/18 18:02
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（中央社記者趙靜瑜台北18日電）以「一四九海浬的時間：抵抗遺忘」為主題，2025綠島人權藝術季將於2025年5月登場，共邀請王德瑜等23組國內外藝術家參展，其中包含7組國際藝術家，用各自的創作抵抗遺忘。

根據國家人權博物館發布的新聞資料，1951年5月，第一批政治犯從基隆港出發，橫跨149海里被押送至綠島；這次2025綠島人權藝術季將圍繞「渡海登島」的策展概念，凸顯相同的航程，卻因記憶與時間的變遷而顯現不同意涵，帶觀眾追溯白色恐怖受難者的生命軌跡。

這次由台新藝術獎視覺藝術獎得主高森信男擔任總策展人，與獨立策展人張文豪及曾哲偉共同策劃，藝術季類型橫跨錄像藝術、繪畫、空間裝置與文件檔案等多元媒材與形式。

人權館特別邀請受難者陳武鎮及受難者黃瑞麟後代黃旭宏參展，兩位藝術家將以嶄新創作呈現白色恐怖歷史與島嶼記憶等主題，其中陳武鎮透過電腦繪圖，結合綠島地景與白色恐怖相關判決檔案，揭示島嶼空間如何隱含歷史的傷痛；黃旭宏則藉由作品向親人前輩致敬，展現家族療癒與傷痛記憶的對話。

陳武鎮表示，他從20年前綠島藝術季第一次舉辦時就參與創作至今。他以這次參展藝術家黃旭宏為例，期許綠島人權藝術季能持續邀集受難者後代家屬參與展出，打開更多空間，讓這樣的創作參與成為常態，也讓白恐議題在社會上有更多觸發。

人權館表示，綠島人權藝術季獲得2024年韓國濟州雙年展（Jeju Biennale）邀請，並獲得文化部黑潮計畫支持，11月26日將前往韓國展開先導交流計畫，這是綠島人權藝術季轉型為雙年展後，國際能見度提升的展現。

其中林書楷、區秀詒、劉芸怡、王德瑜與陶亞倫5名藝術家作品將代表進行國際交流，透過洋流與跨島對話分享綠島故事，從今年11月26日至2025年2月16日期間於濟州現代美術館展出，這也是歷屆濟州雙年展台灣藝術家參展最多的一次。

人權館長洪世芳表示，為了讓創作者能更深入了解過往的歷史脈絡，並以此為基礎創作，因此將藝術季的週期延長為2年，同時邀請受難者前輩與家屬等人參與，為藝術家提供更深刻的背景支持。

洪世芳說，希望這些過往的記憶跟歷史能透過藝術等各種形式傳述下去，不再重演過去錯誤。

2025綠島人權藝術季「一四九海浬的時間：抵抗遺忘」將從2025年5月17日到9月21日展出，地點在國家人權博物館白色恐怖綠島紀念園區。（編輯：張雅淨）1131118

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