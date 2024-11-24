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台中豐原慈濟宮建醮開跑 11/30封街普渡1.5萬桌

2024/11/24 19:32（11/24 19:56 更新）
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台中市豐原慈濟宮24日起依民間習俗展開為期7天的「建廟三百年祈安五朝清醮盛事大典」，並推行齋戒茹素。圖為建醮儀式總壇聖母壇。（台中市府提供）中央社記者蘇木春傳真 113年11月24日
台中市豐原慈濟宮24日起依民間習俗展開為期7天的「建廟三百年祈安五朝清醮盛事大典」，並推行齋戒茹素。圖為建醮儀式總壇聖母壇。（台中市府提供）中央社記者蘇木春傳真 113年11月24日
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（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市豐原慈濟宮今天起至30日，依民間習俗展開為期7天的「建廟三百年祈安五朝清醮盛事大典」，並推行齋戒茹素，30日將封街普渡達1.5萬桌，將是難得一見的地方盛況。

豐原慈濟宮建醮大典在今天「發表呈文」科儀後展開，在陽明市政大樓府前廣場舉行米龍開光儀式，接著29日則有送彩船、放水燈儀式，30日下午3時30分將在總壇聖母壇舉行普渡開香，普渡桌數達1萬5000桌。

台中市政府民政局長吳世瑋今天出席活動時表示，豐原慈濟宮歷史悠久，主祀天上聖母，地方俗稱豐原媽、葫蘆墩媽，香火鼎盛，是當地重要的宗教信仰中心，廟方長期投入公益慈善，熱心參與地方事務，為地方居民帶來心靈安定的力量。

豐原慈濟宮主委陳誌鋒說，百年建醮大典是豐原重大宗教盛事，也是豐原人的驕傲，感謝大家齊聚一同與「豐原媽」見證這段歷史、創造歷史，相信「豐原媽」會庇佑大家健康平安。

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台中市民政局說明，慈濟宮的建醮時間多在廟宇整修後舉行，據慈濟宮宮誌記載，民國24年曾舉辦三獻醮活動；民國54年整修廟體後，並舉行祈安三獻醮；民國73年則是舉行慶成祈安三獻醮；民國93年為三獻醮。

民政局指出，此次時隔近20年舉行建廟300年的百年大醮，廟方並結合在地特色推出亮點周邊主題活動，包含發行葫蘆墩平安護照、全台十大宮廟葫蘆墩祈福遶境、葫蘆墩環壇馬拉松等。（編輯：李錫璋）1131124

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吳世瑋
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