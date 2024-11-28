台灣扯鈴囡仔朱泉合 跨國演出生涯向前走

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（中央社記者廖漢原紐約27日專電）一個熱愛扯鈴雜技的台灣年輕人，18歲自費飛到德國參加馬戲比賽沒有獲獎，卻讓表演業者看到了他。朱泉合的扯鈴人生沒有一步登天，每個獎項與國際團體合約都是靠實力取得，他最近隨團到紐約演出，又看到新的可能。

隨著各國馬戲團體巡演的朱泉合在海外扯鈴的生涯已超過10年，近期隨著墨西哥的瓦茲蓋斯馬戲團（Circus Vazquez）來到紐約演出，表演地點位於許多台僑居住的法拉盛（Flushing）地區，獲得滿場尖叫與掌聲，彷彿回到家。

舞台上的朱泉合在燈光與樂團伴奏下，嫻熟演出3鈴拋接，拋鈴落鈴接鈴一氣呵成，沒有刻意設計難度過高動作。他的個人節目具娛樂與藝術成份，背後是自幼苦練，參加國內外賽事，歷經失敗與成功，大二時拿到外國團體提供的合約，他毅然休學接受挑戰。

他在演出中場休息時間接受訪問，「你要很熟練外，就是要練到很精，很確定幾乎你閉著眼睛也可以做到，可是台上沒有百分之百的把握，因為這種耍拋的東西，有時候雖然很有把握，可是還是會緊張，緊張沒有克服的話，就完全沒辦法表演。」

瓦茲蓋斯馬戲團秋天起在紐約地區演出，週末或假期時一天可演出3場，朱泉合沒算過在國外已演出多少場次，有「數千場」吧，他已是無法記得大量場次的專業表演者。

他說：「以前扯鈴就是技巧展現，穩定性沒有那麼好，可是後面就知道，表演不是做難的東西，而是知道有把握的東西，有把握還不能保證不會失誤，這東西難，就在這裡。」

海外表演生涯充滿不確定，有些流浪者的味道。個別表演者一般合約期約2年，各馬戲團需要新鮮感，表演者得憑本事爭取機會。

朱泉合小學就開始比賽，全民運動會參加4次才奪金，大學休學前往德國追求夢想，服完兵役後，再度前往德國敲門。他拿到人生第一座國際馬戲比賽的金獎，摩納哥公主曾親自邀請他前往蒙地卡羅表演參賽。

「你要學會怎樣自己生活，馬戲團不一定每個都會講英文，最大的馬戲團地區在南美洲，所以團員們多講西班牙文，俄羅斯、烏克蘭表演者講俄文。」

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來到美國，朱泉合有機會接觸紐約著名的「大蘋果馬戲團」（Big Apple Circus），表演更為多元與現代，他又看到了一扇可能的窗。結束紐約演出後，將返回德國，再回老家台南過農曆年。

一場演出需要燈光、舞台、道具、樂團等團隊配合，許多人在朱泉合的生涯中幫過他，但舞台上還是得一個人面對掌聲與壓力。他說：「一個人怎樣去面對表演狀態，要知道你不是一個人，你在做你喜歡的事。（編輯：陳承功）1131128