二戰記憶圖文徵集活動 號召全民書寫台灣歷史

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（中央社記者邱祖胤台北7日電）明年是二次世界大戰終戰80年，由吳三連台灣史料基金會舉辦「終戰80．全民寫史-二戰記憶圖文徵集」活動，向民眾徵求老照片及文字資料，期待透過重建這段影響台灣命運的歷史，形成屬於台灣人的史觀。

今天在台灣新文化運動紀念館舉行宣告記者會，主持人、台北教育大學台灣文化研究所教授何義麟開場表示，1941年日本偷襲珍珠港，太平洋戰爭爆發，直到1945年結束，明年剛好滿80年，如果再不留下一點記憶，以後人們對這段歷史記憶會愈來愈模糊。

何義麟表示，二戰是台灣的苦難，而且過程很漫長，即使到了戰爭結束，許多台灣的住民仍不知算是戰勝還是戰敗，台灣的歷史記憶是受到壓抑的，關於這段戰爭經驗，並沒有好好講出來，所以有必要重新記錄下來。

詩人向陽致詞表示，台灣長期被殖民的結果，讓社會充滿身分及土地認同的焦慮，各界對同一件事情會有不同的解釋，不管是228、二次世界大戰還是日本殖民，使得台灣一直在記憶模糊扭曲當中艱困前行，假設能夠讓全民重新回過頭去，透過實際照片、父母及祖父母的口述，或是文史工作者的努力，對一段歷史能產生趨於大同的共識，它或許會成為一種運動。

台灣基進黨主席王興煥致詞表示，歷史記憶涉及主體視角，進而決定價值判斷，台灣作為一個共同體、國族、民族，我們是以台灣人的面貌呈現，而不是所謂華人民主國家，國族面貌的決定要由文化去打造我們的主體視角，國族是一段自我認知的過程，它必須以文化為土壤。

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王興煥說，這次的徵文就是一個國族打造的過程，台灣的國家打造，不能沒有國族打造，一個缺乏國族打造的國家打造，一定會導致國家治理失敗，當國家政治體制跟國族的認同是斷裂的，也就會出現今天台灣亂象，我們不可以把政治權力託付給不忠於台灣的政黨。

「終戰80．全民寫史──二戰記憶圖文徵集」預計收錄80篇文章，以呼應終戰80年，每篇字數1000至1500字，搭配相關歷史場景影像，內容以分享二戰相關歷史場域故事及感受為主，預計在明年8月「二戰終戰」那一天舉行成果發表會，期待透過全民寫史活動，清楚重建屬於台灣的二戰歷史記憶。（編輯：陳政偉）1131207