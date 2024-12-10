美秀集團再登WE ARE 文總推線上活動抽錄影門票

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（中央社記者王寶兒台北10日電）美秀集團2025年再登上文總特別節目「WE ARE 我們的除夕夜」，此外還有樂團百合花、饒舌歌手高爾宣OSN、PIZZALI等卡司，參加「票選Ｋ歌金曲」線上投票則有機會獲得錄影門票。

美秀集團去年於WE ARE節目中，特別與台灣電力公司電力修護處與灣聲樂團跨界演出。美秀集團吉他手修齊今天透過文化總會分享，參與演出令他印象最深刻的是，當他與奶奶一起在電視機前面收看時，「因為我奶奶看到我在電視上，她真的很開心，我看到也覺得很開心。」

「2025 WE ARE 我們的除夕夜」由文總製作、三立電視首播，文總繼上週公布ABAO阿爆（阿仍仍）、林美秀、芒果醬Mango Jump等演出名單後，今天再分享節目演出陣容，包含剛當上爸爸的高爾宣OSN、美秀集團、樂團百合花、新興饒舌廠牌Multiverse Music （M.V.M）、新生代R&B全製作唱跳歌手王ADEN，以及饒舌歌手PIZZALI。

樂團百合花以台灣傳統音樂南管唱曲、北管掛詞曲牌、月琴唸歌為創作基底，多次入圍金曲獎、金音獎，這次他們將帶著第3張專輯「萬事美妙」登台演出。百合花表示，2025年春節期間除好好休息、交換紅包，最期待的就是能和家人在電視前看自己表演。

自「大嘻哈時代」選秀節目嶄露頭角的新興音樂廠牌Multiverse Music （M.V.M），則將號召Macdella、EyeballRay、SheATH、Yappy、DREW共5名成員，聯手為WE ARE注入饒舌能量。

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文總秘書長李厚慶表示，為鼓勵年輕人發展創意與追求夢想，文總近幾年持續推廣台灣饒舌音樂，如嘻哈節目兼實體演唱會「校長兼撞鐘」，以及上個月圓滿落幕的「萬華大鬧熱」艋舺有嘻哈系列活動，這次希望能透過WE ARE年度盛大舞台，讓更多人感受到台饒豐沛多元的創造力與活力。

文總春節特別節目「2025 WE ARE 我們的除夕夜」將於2025年1月28日晚上7時播出。即日起至12月19日另可參與「WE ARE 我們的除夕夜 票選K歌金曲」活動，投票即能抽獎WE ARE除夕節目錄影門票，詳細資訊請關注文化總會Facebook、Instagram粉絲專頁。（編輯：李亨山）1131210