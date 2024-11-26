文總春節特別節目卡司曝光 中國娃娃驚喜合體演出

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（中央社記者葉冠吟台北26日電）文化總會春節特別節目「WE ARE 我們的除夕夜」打造跨界共演舞台將邁入第3屆，今天搶先透露卡司，成軍25週年的泰國女子團體「中國娃娃」將首度在除夕節目上合體演出。

文總秘書長李厚慶今天表示，「WE ARE 我們的除夕夜」打破過往歌唱節目型態，透過跨界共演呈現台灣多元文化，打造屬於台灣人的除夕節目。

李厚慶說明，「2025 WE ARE 我們的除夕夜」更將延長播出至5小時，帶來滿滿回憶殺與經典金曲，保證絕無冷場。節目規劃11大主題、超過40組演出團隊及超過5百名青年學子參演，期望透過不同世代的卡司與曲目，讓各年齡層觀眾都能從中找到共鳴。

本屆春節特別節目再度找來吳姍儒Sandy擔綱主持人，文總感謝吳姍儒連續2年陪伴數百萬名觀眾歡度農曆新年、奠定良好基礎，觀眾也見證她從人妻升晉升二寶媽，迎來「初一」與「蒔五」一對兒女。

由於希望9歲到99歲的觀眾都能有共鳴，文總透露，本屆除了邀請人氣新生代歌手及歌廳秀外，還特別請到當年在泰國出道、台灣走紅，今年成軍滿25週年的泰國女子團體中國娃娃（China Dolls X）獨家參演，勢必勾起7、8年級生童年回憶。

中國娃娃也透過文總分享，兩人能受邀參演「2025 WE ARE 我們的除夕夜」非常開心與期待，她們已有10多年沒在台灣合體演出，這也算出道以來首度登上台灣除夕節目。

貝兒（李曉燕）還興奮說想去逛夜市，非常想念台灣的甜不辣及小吃；娃娃（陳冠樺）則補充，上次來台拍攝MV時間很趕，沒能來得及帶貝兒去吃傳統小吃米粉湯、胡椒餅，希望這次一定要吃到。

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文總今天也公布節目主視覺，再度邀請屢獲紐約ADC、iF設計獎、金點設計獎、亞洲最具影響力設計獎等國際大獎肯定的設計師何庭安操刀，為即將到來的蛇年注入品牌活力。

文總今年與連續承辦金鐘獎9年的三立電視聯手，「WE ARE 我們的除夕夜」將於2025年1月28日晚上7時播出至翌日0時，播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等平台；國際影音平台TaiwanPlus將同步以英語字幕向全世界觀眾播送。（編輯：李亨山）1131126