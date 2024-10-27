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台灣WAY藝文聯誼茶會 賴總統：文化是台灣靈魂

2024/10/27 11:34（10/27 12:16 更新）
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中華文化總會26日舉辦2024台灣WAY藝文茶會，總統賴清德表示，台灣WAY就是台灣味，文化力是一個國家最重要的實力，文化是根，也是台灣的靈魂。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 113年10月27日
中華文化總會26日舉辦2024台灣WAY藝文茶會，總統賴清德表示，台灣WAY就是台灣味，文化力是一個國家最重要的實力，文化是根，也是台灣的靈魂。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 113年10月27日
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（中央社記者王寶兒台北27日電）文總舉辦「台灣WAY」年度藝文茶會相聚，邀數百名文化界人士齊聚，總統賴清德表示，文化力是一個國家最重要的實力，他一直認為「文化是我們的根」，也是台灣的靈魂。

中華文化總會發布新聞稿表示，今年文總藝文聯誼茶會以「台灣WAY」為主題，展現台灣的包容性、開放性、想像力與創造力，26日與會藝文界人士包含人間國寶廖瓊枝、台灣設計研究院總顧問張光民、傷痕文學開創者陳若曦、金馬獎傑出電影工作者得主胡定一、導演王小棣、藝術家張立人、建築師黃聲遠、打擊樂教父朱宗慶等。

文總會長賴總統、副會長江春男、秘書長李厚慶及文化部長李遠也出席與會，向長期支持文總的藝文界人士致意，茶會邀請百年重金屬樂團「台北共樂軒」及雞屎藤舞蹈劇場帶來演出。

餐點則由莊敬高職國際學校餐飲管理科推出一系列台灣味美食，有馬告煙燻放山雞、涼拌過山貓佐鹽酥溪蝦等原民風味冷菜，還有台南米糕、大腸包小腸、客家蘿蔔糕等古早味料理和甜點茶飲。

賴總統致詞表示，台灣豐富多元的文化，反映在台灣的小吃，台灣WAY就是台灣味。而新舊共融也是今年藝文茶會主題「台灣WAY」述說的精神。新舊共融，是融合的「融」，也是繁榮的「榮」，因為來自不同族群、世世代代的台灣人，在這塊土地共生、共融，孕育出民主、自由、包容、開放的多元文化。

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賴總統感謝文總這幾年來努力將台灣WAY發揚光大，「文總的每一場活動，都讓參與的人感受到濃厚的台灣WAY。」除520就職國宴，本月總統府建築國慶光雕展演，文總以台灣漫畫為主題，致敬許多台灣經典作品，並串聯新一代漫畫家的創作，喚起觀眾的世代記憶，此外還有總統府音樂會，以及迎接奧運、帕運和技職奧運選手回國的英雄接見。

賴總統表示，現在文總已開始製作2025年WE ARE我們的除夕夜節目，「期望藝文界好朋友能繼續給予文總最大的支持」。（編輯：張雅淨）1131027

中華文化總會26日舉辦台灣WAY年度藝文茶會，邀數百名文化界人士齊聚，總統賴清德（左2）出席並體驗製作潤餅捲。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 113年10月27日
中華文化總會26日舉辦台灣WAY年度藝文茶會，邀數百名文化界人士齊聚，總統賴清德（左2）出席並體驗製作潤餅捲。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 113年10月27日
中華文化總會26日舉行台灣WAY年度藝文茶會，總統賴清德（中）、文化部長李遠（左2）、文總副會長江春男（右）、文總秘書長李厚慶（左）、主持人曾鈴媛（右2）出席合影。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 113年10月27日
中華文化總會26日舉行台灣WAY年度藝文茶會，總統賴清德（中）、文化部長李遠（左2）、文總副會長江春男（右）、文總秘書長李厚慶（左）、主持人曾鈴媛（右2）出席合影。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 113年10月27日
2024台灣WAY藝文茶會26日舉行，邀請百年重金屬樂團「台北共樂軒」演出，文總秘書長李厚慶（中）並與台北共樂軒共同演奏北管經典曲牌「風入松」。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 113年10月27日
2024台灣WAY藝文茶會26日舉行，邀請百年重金屬樂團「台北共樂軒」演出，文總秘書長李厚慶（中）並與台北共樂軒共同演奏北管經典曲牌「風入松」。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 113年10月27日
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