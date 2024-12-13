蒙藏文化館「年年有餘系列展」 吉祥圖紋迎新年

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）一年將盡，蒙藏文化中心推出「年年有餘系列展」，邀請女性藝術家連寶猜與工藝家粘碧華以吉祥圖紋融合創作，加上蒙藏文化中吉祥紋飾的八吉祥、祥獸圖紋等工藝品，與民眾迎接吉慶有餘的一年。

文化部長李遠今天在致詞時表示，台灣總覺得蒙古跟西藏很遙遠，其實一點也不，「我蠻喜歡西藏跟蒙古的文化，我自己會去聽蒙古的馬頭琴表演，在城市裡面看到蒙古來的音樂跟馬頭琴，你會覺得非常療癒，充滿自由奔放，不受約束。」

李遠分享最近在看兩本與西藏有關的小說，一是做徐振輔的「馴羊記」，講自己去西藏找雪豹的故事，「有一幕我永遠記得，他描寫終於爬到高山，看到雪豹的腳印，他就躺在腳印旁邊睡著了，我看了好感動。」

李遠也分享作家鍾文音的「別送」，講一個藝術家追尋人生，身赴西藏，在旅館裡面開始畫整個旅館與她看到來自西藏的各種圖像，「西藏也好，蒙古也好，各地的文明都在台灣發生，台灣最可貴的地方就是對文化的吸收跟包容非常強大，期待台灣大家走得更遠，去了解更多世界。」

「年年有餘系列展」中女性藝術家連寶猜投入陶藝創作40餘年，將生命的關懷與體驗經由陶瓷作品呈現給世人，2015年獲得佛羅倫斯藝術雙年展陶瓷類銀獎；工藝家粘碧華深耕刺繡工藝領域近40年，2023年獲「國家工藝成就獎」，是獎項設立以來首名獲獎女性工藝家。

藝術家連寶猜展出36件佛菩薩塑像及各式彩繪陶瓷創作，雕塑佛像表情從容、型態古樸，傳達不同的微笑與慈悲的意境，她所塑造的綠度母、白度母，如同眾生的母親，以悲天憫人關照大地。連寶猜也展出創作一系列碗盤，描繪自然景色或人物神情，呈現多層次釉彩，別具風采。

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工藝家粘碧華展出刺繡創作與工藝收藏140件，包含刺繡、首飾創作與珍藏的傳統刺繡作品。粘碧華也展出「虎嗅薔薇」手工刺繡老虎作品，設計靈感來自西藏文化裡老虎是力量和好運的象徵，結合英國詩人西格里夫．薩松（Siegfried Sassoon）詩作與英國都鐸王朝徽章「都鐸薔薇」造型完成創作。

展覽現場也設置互動式共創刺繡作品體驗區以及AI共創蒙藏風格音樂有聲明信片等以視覺、聽覺、觸覺等感官體驗，為觀展留下記憶。「年年有餘系列展」自即日起展至2025年5月18日止，地點在蒙藏文化館。（編輯：陳政偉）1131213