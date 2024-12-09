李遠訪花蓮 推「百大文化基地」串連文化風景

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）「第一屆百大文化基地徵選」日前對外開放徵選，文化部長李遠今天前往花蓮拜訪榮獲本屆「社造貢獻獎」的牛犁社區交流協會等山下線團隊，以實地了解百大文化基地實踐可能性。

文化部透過新聞稿分享，牛犁協會長期從事社區營造工作，近年更投入地方創生串連地方關係團隊，包括支亞干部落及花山東野表演坊等共同打造「山下線」地方創生品牌，形成文化與創生廊帶，開創青年返鄉移居宜居的可能性。

李遠花蓮行首站便是拜訪山下線團隊「阿改玩生活：耕吧．園區」，體驗手作太魯閣族傳統香蕉飯Hlana Bibul。

負責人Apyang Imiq表示，園區透過舉辦農產主題市集、盤整地方知識建置入口網、串聯周遭店家、結合環境及傳統技術研發的文創品、與在地團隊「山東野表演坊」推動環境劇場等活動，做出與大眾旅遊不同的體驗經濟，讓參與人數逐年增長。

另外，獨立書店「孩好書屋」選書以海洋環境為大宗，店內蒐羅花蓮在地作家、移居花蓮的創作者、學校社團、鯨豚攝影家等，透過不同類型的文本創作及史料整理記錄下這塊土地，將不復存在的文化風景，透過記憶的傳承及不斷地轉述，一代傳一代。

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李遠表示，花蓮多元的文化據點都具備成為百大文化基地潛力，未來結合花蓮文創園區或鐵道文化園區等公部門營運的大型文化園區或館所，作為文化基地平台樞紐，進行基地資源的整合、串聯、共享及共創，攜手各點基地，透過文化主題策展、體驗深化與推廣，結合產業、觀光跨域行銷，應有助於提升在地文化的能見度。

「第一屆百大文化基地徵選」已於3日對外開放徵選，期盼透過徵選，公私協力在既有的基礎上，爬梳各地不同領域的文化歷史脈絡及特色故事，發展各類文化主題，打造全民共創、共享，且具歷史脈絡及文化內涵的百大文化基地。（編輯：李亨山）1131209