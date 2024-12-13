創造文化價值 西螺延平老街文化館晉升博物館

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（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）雲林縣螺陽文教基金會將「捷發乾記茶莊」活化為西螺延平老街文化館，結合在地能量，創造文化價值，上月底通過審查成為雲林首座私立博物館，縣長張麗善今天頒證書。

西螺延平老街文化館晉升為「西螺生態博物館」，張麗善今天在文化觀光處長陳璧君、民政處長蕭德恕等人陪同下造訪，張麗善頒私立博物館設立登記證書給館長何美慧，一行人隨後參觀館內陳列。

捷發乾記茶莊的屋主許竹承說，房子為傳統的三進式建築，分茶行、廳堂、庭院，融合漢、和、洋三種建築特色的經典建築。當年921地震後房屋略有破損，自從無償提供螺陽文教基金會使用後，以不同活動型態述說地方事，老屋漸漸有生氣，現在晉升為博物館，讓更多人了解西螺發展史。

為祝賀雲林第一座私立博物館「西螺生態博物館」完成登記，雲林縣長張麗善今天上午到館頒發私立博物館設立登記證書，感謝何美慧及雲林縣螺陽文教基金會多年來的努力與付出，為雲林文化事業發展樹立新里程碑。

張麗善表示，螺陽文教基金會在2003年將捷發乾記茶莊活化為「西螺延平老街文化館」，是雲林縣第一間公部門及民間單位協力合作修復的案例。

張麗善表示，20多年來，它不只是提供展覽空間、人才培育的場域地點，更透過多元多樣的創意資源延伸，以館舍為中心，持續保存活化歷史街區、建構西螺地方學資料庫、結合產業、文化、藝術，營造人文藝術鄉鎮，共同創造西螺集體的記憶。

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張麗善指出，從文化館升級到博物館，「西螺生態博物館」樹立了文化空間營運的良好典範，期盼未來有更多的優質民間館舍能夠加入私立博物館的行列，讓雲林的文化版圖更充實，文化事業推展更專業更多元。

螺陽文教基金會2022年底送件申請，然而因建築法及消防法規等限制，館舍耗時1年半改善軟硬體設施，檢討服務機能，甚至重新定位博物館的發展宗旨，館方在今年11月底全案審查通過。（編輯：謝雅竹）1131213