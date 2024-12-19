4歌仔戲名師打頭陣 藝師技藝數位保存啟動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北19日電）為保存傳統表演藝術資深藝師演出身段、唱腔等珍貴技藝，國立傳統藝術中心首次系統性針對不同行當藝師拿手劇目進行數位技藝保存及示範解說，盼「藝起守護、世代傳承」。

傳藝中心今天舉辦藝師技藝數位保存暨線上教學啟動記者會，邀請參與首期計畫拍攝的4名資深藝師小咪（陳鳳桂）、孫榮輝、許亞芬、張孟逸出席，現場各秀拿手好戲，展現三花、武老生、生、苦旦「唱唸做打」的技藝亮點。76歲孫榮輝更在「伍子胥奔吳」片段大秀劈腿功夫，贏得滿堂彩。

傳藝中心主任陳悅宜分享，台上一分鐘、台下十年功，尤其傳統表演藝術更需長期舞台淬鍊與技藝打磨。這次數位保存計畫特別與文策院合作，結合4D VIEWS容積擷取技術，將藝師重點身段360度呈現，更請出小咪、孫榮輝、許亞芬、張孟逸打頭陣，親自演示及講解唱唸口白、腳步手路等功夫心法。

陳悅宜指出，首期將以本土普及劇種「歌仔戲」作為啟動第一炮，未來將逐步建構各項不同行當技藝數位保存，與藝師們攜手合作推動技藝保存與傳承，盼讓前輩長年經驗成為滋養戲曲後輩的沃土。

此次技藝保存由藝師與顧問蔡欣欣、徐亞湘2名教授，聯合規劃保存戲齣主題、技藝重點與教學內容錄製。經2年多製作，保存了藝師珍貴的拿手戲，例如小咪在「安童哥買菜」橋段活用一條汗巾一口氣唱出12齣戲碼，融合傳統身段與現代舞蹈，呈現她特有的三花特色。

孫榮輝以「伍子胥奔吳」展現武生派頭及功架，以甩盔、甩髮與唱功等表現主角遭逢變故一夜白髮的悲傷，即便已是7字頭高齡，仍親自示範趟馬、耍槍和劈腿等繁複技術。

許亞芬特別以母親黑貓雲（許麗燕）60年前拿手戲「新再生緣」改編，示範小生各式扇子功表現技巧，搭配歌仔戲曲調特點及身段細緻設計，展現風流小生瀟灑多情樣貌。

張孟逸則以人間國寶廖瓊枝傳承的「王魁負桂英」展現「文戲武做」功力，以及10種以上水袖、身段動作拆解說明。

4名藝師技藝保存及說戲教學影音，都在傳藝中心「技藝．記憶」網站以及YouTube頻道的「藝師技藝保存」上線。（編輯：張雅淨）1131219