圖像小說聯展 台灣與比利時漫畫交流

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（中央社記者王寶兒台北22日電）比利時以漫畫聞名世界，諸如「藍色小精靈」及「丁丁歷險記」都出自當地，比利時台北辦事處響應2024圖像小說祭，除聯展外，還有比利時創作者期望台灣作品更能打進歐洲。

「比利時×台灣圖像小說十人展」展出5組比利時、5組台灣漫畫家的創作。比利時台北辦事處瓦隆尼亞&布魯塞爾經貿組組長鄒宏平今天向中央社記者表示，同時欣賞比利時、台灣圖像作品，其實可發現在題材、畫風上的共通與不同，希望能為台灣讀者挖掘多元風格創作者。

以台灣漫畫家丁柏晏（筆名：日安焦慮）為例，作品常以夢境作為重要元素，如「來自夢次元」、「2073年的電子玩具」。現居比利時的創作者莫里斯（Gabri Molist）首部漫畫「睡眠即死亡」（Dormir es Morir）中，也描繪總是失眠的主角在入眠後反而落入詭異的夢境世界。

比利時漫畫家皮尤（Dimitri Piot）今天也與台灣漫畫家小莊進行對談，2人曾受新藝術建築奧特里克基金會出版社（Maison Autrique）邀請，共同合作繪製短篇漫畫9554km。皮尤正進行有關礦業的圖像小說創作，近來他將留在台灣1個月，並造訪台灣平溪探查昔日礦坑史。

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小莊今天在講座中分享以新電影浪潮為主題的「潮浪群雄」創作歷程，他說，礦業與台灣新電影也很有關，像礦業重鎮金瓜石拍攝的「悲情城市」，或將故事背景設定於礦業沒落之時的「戀戀風塵」都是其一。他日前赴比利時駐村，期間以漫畫描繪駐村日記，預計日後也將整理作品，期望有機會發展為新創作。

皮尤今天向中央社記者分享，他在參與圖像小說祭看到不同風格的台灣圖像創作者，有許多不那麼商業化的獨立藝術家，但他也為此感到可惜，因為在歐洲國家還較難看見他們的作品，期望藉由持續的交流，讓歐洲引進更多台灣圖像創作者的作品。（編輯：李亨山）1131222

2024圖像小說祭在華山1914文化創意產業園區舉行，打造一場以圖像閱讀為主題的書市集，22日下午吸引許多民眾前往參觀，體驗圖像敘事的魅力。中央社記者謝佳璋攝 113年12月22日

2024圖像小說祭22日在台北華山文創園區舉行國際對談活動，比利時漫畫家迪米崔．皮尤（Dimitri Piot）（左）應邀出席，與台灣漫畫家小莊（右）對談交流。中央社記者謝佳璋攝 113年12月22日

2024圖像小說祭22日下午在台北華山1914文化創意產業園區舉行國際對談活動，邀請台灣漫畫家小莊（右）、比利時漫畫家迪米崔．皮尤（Dimitri Piot）（左）對談，並與現場讀者交流。中央社記者謝佳璋攝 113年12月22日