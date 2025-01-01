葉綠娜集結20餘年訪談 出書見證鋼琴黃金年代

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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）鋼琴家葉綠娜「退而不休」，音樂會、評審依舊邀約不斷，最近出版新書「黃金年代最偉大的鋼琴家：從優雅不羈到精緻客觀」，將20餘年錄音資料、訪談與邀稿文章集結成書，見證鋼琴黃金年代。

葉綠娜接受中央社記者專訪表示，「彈鋼琴的傳統」與其他手藝一樣，是經由師徒承傳的，「我們只有在知道每位偉大鋼琴家的歷史環境和承傳派別與風格之後，才能了解他們在鋼琴上所表現出來的特色。」葉綠娜表示，每個時代都有每個時代的演奏美學，「但得先從認識歷史開始，自己再去選擇自己要的演奏」。

葉綠娜表示，從愛迪生發明留聲機後，大約是1890年到1920年間，算是一個傳奇的「鋼琴黃金年代」，這個時期的鋼琴名家們幾乎都是傳承自李斯特（Franz Liszt）及晚了李斯特30年的雷協悌茲基（Theodor Leschetizky），「這兩位偉大的鋼琴名師，可說是現代鋼琴彈奏的祖師爺」。

葉綠娜表示，以彈奏風格來說，李斯特學生比較大家風範；而雷協悌茲基學生們則比較像維也納風格般地纖細與感傷，更注重細節。

葉綠娜也介紹二戰後，歐洲許多鋼琴家移民美國，留在歐洲的鋼琴傳統又因戰爭摧毀，傳承中斷，因而開啟了忠於原譜的「新客觀時代」，以克勞迪奧．阿勞．利昂（Claudio Arrau León）、米開朗基利（Arturo Benedetti Michelangeli）與約爾格．沃爾夫岡．德慕斯（Jörg Wolfgang Demus）等鋼琴家為代表。

其他也介紹來自俄國的安東，魯賓斯坦（Anton Rubinstein）的演奏傳統，以及「自成一格的鋼琴家」如布梭尼（Ferruccio Busoni）、顧爾德（Glenn Herbert Gould）等。葉綠娜這次也找到許多網路上合法的錄音，在書後用QR Code方式，讓讀者可現掃現聽。

葉綠娜與同為鋼琴家的丈夫魏樂富，在台北愛樂電台主持「黑白雙人舞」，介紹全世界的鋼琴專輯與錄音，積累許多資料。葉綠娜回憶，當時沒有網路，知道歐洲陸續出土歷史錄音，「光是從訂貨到寄過來，就花很多時間，但我們上課，有時候會想聽聽李斯特怎麼彈，至少可以作為參考。」

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葉綠娜回憶以前上課，都會偷偷去看老師播放的是誰彈奏的版本，「偷偷抄下名字，開始去尋找，去比較，然後產生自己的觀點」；葉綠娜說，雖然這些錄音聽起來都很老舊，還會聽見雜音，「但這些雜音伴隨歷史錄音出土，記錄了當時整個時代的特質與風格，非常珍貴。」

葉綠娜說，這本書裡面的鋼琴家可以說都是當時的明星，「如果想要知道哪一位鋼琴家的歷史，可以從書中按圖索驥」；這本書也有教科書功能，「聽見這些偉大鋼琴家的錄音，也可以做為自己演奏或樂迷聆聽上的參考。」（編輯：陳仁華）1140101