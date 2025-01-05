大疫後末日想像 「如果我們的世界消失了」問世10年

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）被「冰與火之歌」作者喬治．馬汀列為年度最愛小說的末日反烏托邦經典作「如果我們的世界消失了」問世10週年，台灣出版社推出紀念版，盼讀者再看見這部溫柔的末日故事。

「如果我們的世界消失了，你會為了什麼而活下去？」根據臉譜出版書訊，全書描述一個平凡夜裡，一名演員在演出「李爾王」時倒斃，大家熟悉的世界開始消失。致命流感病毒蔓延各國，逃亡車潮擠滿公路，都市淪為空城，電力與資訊網路中斷，飛機航班停擺，電視訊號終止，警消軍隊解體，文明產物再不復見。

浩劫過後20年，只有極少數人口在荒蕪中倖存，世界資源稀缺、治安敗壞、通訊困難，輕微傷病也可能因缺乏醫療導致死亡，封閉於零星聚落中成為最安全的生活方式。

然而一小群倖存者仍組成「行者交響樂團」，巡迴表演莎士比亞戲劇和音樂，即使途中凶險四伏，依然希望帶著這些來自過往世界的美好事物一起活下去。直到有天，樂團行經神秘小鎮，團員一個接一個離奇失蹤，他們堅持的信念遭遇前所未有的挑戰。

作者艾蜜莉．孟德爾（Emily St. John Mandel）靈巧地把故事穿梭於世界終結的「之前」與「之後」，以開頭驟逝的演員與主角克絲婷短暫相遇為核心，延伸出他們身邊角色的人生片段。他們的堅強與脆弱、夢想與缺憾互相交錯依存，彷彿串連的光點，讓故事外的讀者也為末世中人與人命運交織的無數種可能方式驚豔動容。

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「如果我們的世界消失了」自2014年推出後，囊括英、美各大媒體年度選書推薦，入選「紐約時報」21世紀百大好書榜，更授權出36種外語版本。2021年被HBO Max改編成同名影集，獲得艾美獎7項提名。

臉譜出版表示，孟德爾將2022年小說「寧靜海的旅人」裡作家角色奧莉芙筆下關於疫病浩劫的小說，以「書中書」方式延伸寫為附錄短篇，與「如果我們的世界消失了」情節微妙呼應，在此次中文版首度獲得授權翻譯，收錄於10週年紀念版。（編輯：張雅淨）1140105