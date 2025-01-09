將紅牆綠瓦帶回家 史博館永續文創推于右任印章

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（中央社記者王寶兒台北9日電）歷經近6年整修，史博館去年重新開放，今年推出永續文創，運用大理石、瓦片及木扶手等舊建材，讓民眾能將其標誌風景「紅牆綠瓦」帶回家，另外也結合典藏推出書法名家于右任字跡印章。

國立歷史博物館過去整修重點之一便是採宮殿式的歇山重檐式屋頂，今天舉行「RENEW－史博館永續應用系列商品」發表會，其中包含2款色系的「水波紋置物盤」，由點睛設計有限公司操刀，以產品象徵史博館的紅牆、綠瓦，水波紋則詮釋自藝術家王南雄作品「瀑布」中的奔流水泉。

點睛設計總監韓世國向中央社記者表示，舊建材會因應材質有不同需注意的情形，像是此次拆下的瓦片許多便是碎裂的，他們便將破碎磚瓦注漿再製、瓷土釉藥與瓦粉結合，重新將其變成可用材料。

韓世國提到，大理石舊建材則是要注意龜裂問題，過去團隊曾經手花蓮地震石材產品，此次也與花蓮加工工廠合作，將富有歷史價值的材料重生，並結合史博館館藏圖像，推出以館藏常玉「荷花」為設計元素的大理石「荷花圓盤」，還有「山水擴香石」衍生自李義弘「花東縱谷」作品。

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除點睛設計外，史博館也邀請甘溫工作室將建築木料改造為多款小物，如運用書法大師于右任的「國立歷史博物館建館記草書八聯屏」作品，再製為3款手杖印章，分別有「我是大美術家」、「有貢獻之文物」、「努力成為歷史」等文字，趣味十足。此外還有「福祿壽糕印鑰匙圈」、木製名片座等。

史博館長洪世佑表示，透過專業技術及循環設計，永續文創融合史博館的典藏以及建築本體為設計元素，重新賦予歷史價值，也響應聯合國及世界各國博物館所重視的永續環保議題。材料有限，製作的文創商品有限，更有價值保存歷史建築的記憶，使博物館商品具有獨特的文化資產意義。（編輯：張雅淨）1140109