加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
去年12月出口連14紅 全年4750.7億美元史上次高
首頁 / 文化

將紅牆綠瓦帶回家 史博館永續文創推于右任印章

2025/1/9 17:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北9日電）歷經近6年整修，史博館去年重新開放，今年推出永續文創，運用大理石、瓦片及木扶手等舊建材，讓民眾能將其標誌風景「紅牆綠瓦」帶回家，另外也結合典藏推出書法名家于右任字跡印章。

國立歷史博物館過去整修重點之一便是採宮殿式的歇山重檐式屋頂，今天舉行「RENEW－史博館永續應用系列商品」發表會，其中包含2款色系的「水波紋置物盤」，由點睛設計有限公司操刀，以產品象徵史博館的紅牆、綠瓦，水波紋則詮釋自藝術家王南雄作品「瀑布」中的奔流水泉。

點睛設計總監韓世國向中央社記者表示，舊建材會因應材質有不同需注意的情形，像是此次拆下的瓦片許多便是碎裂的，他們便將破碎磚瓦注漿再製、瓷土釉藥與瓦粉結合，重新將其變成可用材料。

韓世國提到，大理石舊建材則是要注意龜裂問題，過去團隊曾經手花蓮地震石材產品，此次也與花蓮加工工廠合作，將富有歷史價值的材料重生，並結合史博館館藏圖像，推出以館藏常玉「荷花」為設計元素的大理石「荷花圓盤」，還有「山水擴香石」衍生自李義弘「花東縱谷」作品。

google news透過 Google News追蹤中央社

除點睛設計外，史博館也邀請甘溫工作室將建築木料改造為多款小物，如運用書法大師于右任的「國立歷史博物館建館記草書八聯屏」作品，再製為3款手杖印章，分別有「我是大美術家」、「有貢獻之文物」、「努力成為歷史」等文字，趣味十足。此外還有「福祿壽糕印鑰匙圈」、木製名片座等。

史博館長洪世佑表示，透過專業技術及循環設計，永續文創融合史博館的典藏以及建築本體為設計元素，重新賦予歷史價值，也響應聯合國及世界各國博物館所重視的永續環保議題。材料有限，製作的文創商品有限，更有價值保存歷史建築的記憶，使博物館商品具有獨特的文化資產意義。（編輯：張雅淨）1140109

于右任
一代草聖于右任誕辰紀念展 再現標準草書作品
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：