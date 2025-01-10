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菁華林苑修復 重現花蓮美崙溪畔林業發展

2025/1/10 10:42
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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮市菁華林苑是近百年日式建築，過去為花蓮港木材株式會社所使用，戰後荒廢超過50年，林業及自然保育署花蓮分署爭取經費修復，以國產材抽換受損部件，循日本習俗上梁祈福。

花蓮分署指出，花蓮市菁華林苑、菁華街33號及33-2號林務局宿舍及花蓮港山林事業所等4棟建築，為昭和4年（1929年）台灣總督府營林所東部出張所遷移至花蓮港街後所興建，為日式建築群，見證花蓮地區林業發展最重要的歷史篇章，運作至1970年遭裁撤。

菁華林苑2002年公告為歷史建築，以長官宿舍為主，為傳統木造瓦屋頂的日本式建築，考量台灣氣候，房屋外牆以雨淋板為設計、加高門檻等設計，以應付淹水及颱風威脅；房屋四面有大片透明玻璃窗，大門右側是八角形外型、內為不規則幾何圖樣窗戶，頗有現代藝術設計。

花蓮分署爭取中央經費，第1階段投入新台幣1400萬元整修花蓮港山林事業所，第2階段獲逾8500萬元經費，進行菁華林苑（花蓮港山林事業所官舍）修復工程，昨天完成上梁祈福儀式，預計2027年完工，重現日治時期美崙溪畔林業發展史。

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林業及自然保育署花蓮分署長黃群策說，日式建築上梁稱為上棟式，指在建築物主結構完成時，將屋架最上部的棟木（主梁）放置棟札（木牌），書寫工程名稱與建築資料，祈求工程順利完工，也有慰勞工匠的用意。

花蓮分署指出，菁華林苑修復過程沒有發現興建時期上棟式所留棟札，且建築主體大部分構件已不堪使用，經全棟解體以國產材抽換受損部件，再循傳統安置棟札，留存修復紀錄。（編輯：郭諭儒）1140110

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黃群策
台灣黑熊闖花蓮果園 被狗追逃樹上躲避花蓮林田山房舍修復工程上梁 傳承百年林業文化
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