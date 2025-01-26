它們都是小說改編 魔幻寫實經典「百年孤寂」影視化

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（中央社記者葉冠吟台北26日電）全球影視化時代好內容取勝，經典文學改編永不退流行。魔幻寫實主義代表作「百年孤寂」終於翻拍成影集；話題度高的美、日兩影集「人生複本」、「宛如阿修羅」也都來自好書。

「百年孤寂」被譽為最難改編影視的魔幻寫實文學經典，是諾貝爾文學獎得主馬奎斯（Garcia Marquez）最負盛名小說，他生前數度拒絕改編邀約，直至過世5年後、2019年由Netflix宣布購下，並尊重馬奎斯意願以西班牙語拍攝，於他的故鄉哥倫比亞取景，獲得馬奎斯家人支持。

全作刻畫馬康多鎮上的邦迪亞家族7代人、逾百年興衰故事，被翻譯成超過40種語言，更改變了哥倫比亞與整個拉丁美洲國族敘事。2024年底影集上半部8集已上架，下半部仍待公布。

「你被綁架了，綁匪正是另一個時空的你自己。」改編美國作家布萊克．克勞奇（Blake Crouch）同名科幻驚悚小說的影集「人生複本」（Dark Matter），描述愛家的物理學教授傑森有天突然遭綁架，被帶入自己的人生的另一個版本，開啟沒婚沒家、獲得嚮往科學研究大獎的「第2人生」。

然而，意外很快變成惡夢，當傑森試圖重返原本世界、回到「真正」家人身邊時，卻發現另一個「自己」正試圖奪取他的人生。

「人生複本」全劇共9集，圍繞著時空旅行、平行世界元素，更彷彿像場驚悚刺激的物理學入門課，也讓人重新思索一生都會問自己的重要命題：「如果當初做出不同的選擇，現在的我會是什麼模樣？」

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輕鬆一些，有「日本張愛玲」之稱的作家向田邦子筆下經典「宛如阿修羅」新版影集。1979年東京，竹澤家4姐妹因發現年邁父親疑似外遇，為不讓母親發現她們如臨大敵召開緊急會議，卻也打開家庭隱藏的潘朵拉盒子，剝開宛若阿修羅般錯綜複雜的女人心事。

「宛如阿修羅」從1979年起陸續被拍成電視劇與電影，2025年最新版由「海街日記」名導是枝裕和，攜手宮澤理惠、尾野真千子、蒼井優 、廣瀨鈴等演技派女星重譯經典。（編輯：龍柏安）1140126