聲優日高法子隔12年訪台 再掀亂馬1/2回憶殺

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（中央社記者王寶兒台北9日電）睽違12年，日本聲優日高法子今天再度亮相台灣舞台，帶領粉絲回味經典動畫「亂馬1/2」的感動，有人帶來日高法子過去演出周邊商品，還有人從美國回台，讓日高法子感動不已。

「亂馬1/2」在1989年開播電視動畫，而全新動畫則在2024年推出，主要角色聲優皆沿用原班人馬，為女主角「天道茜」配音的就是日高法子（又譯為日高範子），而她過往曾聲演多部知名作品，如電影「龍貓」中的草壁皋月、動畫「犬夜叉」的桔梗等。

曼迪傳播今天在台北國際動漫節舉辦日高法子首場在台簽名會，限量150組簽名資格開賣即完售，反映其歷久不衰的高人氣。日高法子特別穿著與角色小茜一樣的水藍色洋裝亮相，登台即獲全場粉絲歡呼。

日高法子昨天抵台後，先赴台北龍山寺拜拜、嘗試占卜，還品嚐藥膳料理，她笑說，這些都是很道地的體驗，若有機會，也想去按摩。對於粉絲們在寒冷天氣仍願意前來熱情支持，她非常驚喜及開心，希望大家好好保重身體，她也會好好照顧自己，期待能演出更多作品。

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對比新舊版「亂馬1/2」，日高法子表示，她在舊版動畫比較專注演出小茜男孩子氣、粗魯的一面，新版動畫則轉而強調小茜的可愛，回顧演出舊版時，自己才剛出道不久，心力都放在演出上，過了30年後再與當初配音夥伴們重聚，大家都熟稔了，讓她有和親戚們聚會的感覺。

「亂馬1/2」舊版動畫中，有多名聲優曾演唱片尾曲，日高法子今天現場清唱一段，台下民眾熱情鼓掌及歡呼。此次搭配新版動畫，日高法子也翻唱片尾曲，她說，原唱歌手RIRIA往往不露面，但是為了這首歌曲合作，她因此與RIRIA見了面，讓她忍不住自豪：「只有我知道RIRIA的長相哦。」（編輯：管中維）1140209

日本聲優日高法子（前）9日首度在台灣舉辦簽名會，對於粉絲們在寒冷天氣仍願意前來熱情支持，她非常驚喜及開心。（曼迪傳播提供）中央社記者王寶兒傳真 114年2月9日