和平島B考古遺址解說中心動土 預定116年完工

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（中央社記者沈如峰基隆27日電）基隆市政府指出，和平島B考古遺址解說中心新建工程今天動土，預定民國116年完工，屆時將成為基隆市首座考古文化基地，讓民眾深入了解和平島的歷史文化價值。

和平島B考古遺址位於台船公司平一路停車場，台船公司自民國100年起提供考古學者從事考古試掘調查，107年起更提供市府大規模發掘研究，為基隆累積豐富考古成果。

此處於民國109年被指定為基隆市定考古遺址，除西班牙殖民時期的諸聖教堂建築遺構與墓葬群，還有新石器時代的圓山文化層、鐵器時代的十三行文化層，以及清朝及日治時期文化層，諸聖教堂更是至今所發現台灣年代最早的天主教教堂遺跡。

基隆市府發布新聞稿表示，和平島B考古遺址解說中心新建工程今天下午動土，基隆市長謝國樑在典禮中感謝文化部文化資產局、前基隆市長林右昌對這項計畫的貢獻。

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謝國樑指出，和平島見證大航海時代的歷史，更是不同族群文化交匯的場域，市府將全力推動解說中心的建設，確保工程如期如質完成，讓和平島的歷史得以傳承並被世界看見。

基隆市府補充，這項工程預計於116年完工，未來將成為基隆重要的考古展示與文化教育據點，讓市民與遊客透過解說中心，重新探索和平島乃至基隆的過去、現在與未來。（編輯：戴光育）1140227