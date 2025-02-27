加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
奧斯卡頒獎看點一覽 艾諾拉、璀璨女人夢爭金氣勢旺
首頁 / 文化

和平島B考古遺址解說中心動土 預定116年完工

2025/2/27 20:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰基隆27日電）基隆市政府指出，和平島B考古遺址解說中心新建工程今天動土，預定民國116年完工，屆時將成為基隆市首座考古文化基地，讓民眾深入了解和平島的歷史文化價值。

和平島B考古遺址位於台船公司平一路停車場，台船公司自民國100年起提供考古學者從事考古試掘調查，107年起更提供市府大規模發掘研究，為基隆累積豐富考古成果。

此處於民國109年被指定為基隆市定考古遺址，除西班牙殖民時期的諸聖教堂建築遺構與墓葬群，還有新石器時代的圓山文化層、鐵器時代的十三行文化層，以及清朝及日治時期文化層，諸聖教堂更是至今所發現台灣年代最早的天主教教堂遺跡。

基隆市府發布新聞稿表示，和平島B考古遺址解說中心新建工程今天下午動土，基隆市長謝國樑在典禮中感謝文化部文化資產局、前基隆市長林右昌對這項計畫的貢獻。

google news透過 Google News追蹤中央社

謝國樑指出，和平島見證大航海時代的歷史，更是不同族群文化交匯的場域，市府將全力推動解說中心的建設，確保工程如期如質完成，讓和平島的歷史得以傳承並被世界看見。

基隆市府補充，這項工程預計於116年完工，未來將成為基隆重要的考古展示與文化教育據點，讓市民與遊客透過解說中心，重新探索和平島乃至基隆的過去、現在與未來。（編輯：戴光育）1140227

謝國樑
統一大智通物流中心2027啟用 基隆近10年最大投資四接環評過關 謝國樑：市府組專案小組嚴格把關
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

50
更多編輯台推薦新聞：