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鼓勵企業攜手文化內容業者 ESG影響力獎首辦

2025/3/3 19:06
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（中央社記者王寶兒台北3日電）ESG議題備受矚目，在此浪潮下，文策院為鼓勵企業與文化內容業者合作，首辦2025 ESG for Culture 影響力獎，不限公司產業類別，即日起開放報名至6月30日。

文化內容策進院董事長蔡嘉駿今天透過新聞稿表示，2025 ESG for Culture 影響力獎專為企業而設置，希望有更多企業看見文化內容合作的無限可能，也期盼能透過獎項，鼓勵企業與文化內容業者發揮創意，玩出新火花。

關於2025 ESG for Culture 影響力獎報名資格，文策院表示，不限公司產業類別，且近一年內有投入ESG for Culture 並完成具有ESG影響力的行動或作品的事業體（公司）均可報名。

ESG for Culture前身為文化部「CSR Match 文化事項與企業社會責任媒合平台」，文策院改版為ESG for Culture，是因過去企業支持文化內容多以CSR（企業社會責任） 方式進行，而現在已進化到需要與企業的核心業務結合，在此概念下，文策院目前已協助媒合逾70組企業與文化內容業者合作。

文策院表示，文化內容與企業的合作案例引起廣大回響與關注，例如能源業者睿禾控股、益鈞環保科技、綠電再生，以及文化內容業者半隻羊立體書實驗室多方合作的環保永續展位，將廢棄物轉化為超過9成以上回收率的展攤，充分發揮環保永續的精神。

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2025 ESG for Culture 影響力獎將根據合作形式及創意度頒發8獎，包含資源協助獎、專業協助獎、多元合作獎、跨界共榮獎、長期夥伴獎、產業策進獎、文化投資獎以及文化影響力大獎。經評選後，所有獎項將於11月「2025 ESG for Culture 影響力展會」中頒發。

文策院院長盧俊偉表示，精彩合作案例展現企業與文化內容業者共創的無限可能，除為社會帶來正面影響與價值，也提升企業商業價值。文策院期待攜手雙方，讓ESG不只是企業的社會責任，更能成為具有文化價值的深度投資。（編輯：陳清芳）1140303

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