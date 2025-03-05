「屏東本事」閱讀屏東文化宇宙 獲2025德國iF設計獎

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（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）屏東縣政府出版「屏東本事VERY PINGTUNG」季刊，以鮮明視覺設計與細膩化書寫，呈現屏東文化宇宙，獲德國iF設計獎傳達設計類獎項，也是台灣唯一獲獎出版品。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，「屏東本事」季刊以深掘藝術、創作、文化為定位，委由屏東在地編輯設計團隊，從封面、主題、書寫到編排手法，以深入在地、簡約創新編輯概念，形塑屬於屏東美學，讓刊物成為傳達屏東文化重要媒介。

縣府文化處表示，德國iF設計獎是全球最具影響力設計獎項之一，與紅點設計獎（Red Dot）及IDEA設計獎並列為世界三大設計獎；今年共有66個參賽國家，近1萬1000件作品角逐，經過兩輪評選，最終選出年度得獎作品，「屏東本事」在「傳達設計/出版品」類別中脫穎而出，贏得評審青睞。

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文化處強調，這次首度挑戰全球舉足輕重設計競賽並獲獎，能將地方文化刊物，以國際化水平，讓屏東設計力在世界舞台上被看見，是很大肯定；「屏東本事」還曾獲2022金點設計獎，也榮獲第43屆、45屆、第46屆、第47屆台灣出版界最高榮譽「金鼎獎」，成功樹立政府出版品新標竿，也獲得讀者好口碑。

文化處指出，為帶動城市翻轉，屏東縣展開一波又一波文化造浪，各項軟硬體實力有目共睹；「屏東本事」回歸文化刊物本質，每期企劃不同題材，以充分篇幅緊扣當期主題，述說屏東文化厚度與人物故事，透過質感視覺設計、文字載體，抓住讀者眼球，引領讀者在翻閱間感受到流暢與一致性，以平易近人方式認識、閱讀屏東。（編輯：陳仁華）1140305