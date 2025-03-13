台灣電影參展捷克國際人權影展 展現人權價值

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（中央社記者劉郁葶布拉格13日專電）台灣3部影像作品「曦曦」、「金門」與「住所不明：福島今」參展捷克第27屆One World國際人權影展，展現台灣影人在全球人權議題上的深度參與。駐捷克代表柯良叡表示，這不僅深化台捷在人權與文化領域的合作，也讓台灣持續在全球影展發聲。

捷克One World國際人權影展於3月12日至4月27日舉行，在文化部支持下，駐捷克代表處文化組與影展合作，放映紀錄片「曦曦」、「金門」，以及VR作品「住所不明：福島今」，透過影像向國際社會展現台灣影人在全球人權議題上的深耕與努力。

One World影展是全球規模最大的國際人權影展，由捷克最大非政府組織People in Need在1999年創辦，每年吸引逾9萬名觀眾，放映來自世界各地的紀錄片與劇情片，探討當前重要的普世議題。

今年One World影展關注女性權益、言論自由、戰爭與移民等核心議題，台灣有3部作品獲主辦方青睞，為影展增添多元視角。

紀錄片「曦曦」由導演吳璠執導，曾入圍2024年金馬獎最佳紀錄片及最佳剪輯。該片拍攝歷時7年，記錄即興表演者曦曦在藝術創作、自我認同、角色轉換的過程，探索女性經驗、自主性與自我重塑的力量。

「曦曦」獲影展策展團隊安排於「女性凝視」（Female Gaze）單元放映，並邀請導演吳璠赴捷克進行映後座談，與觀眾深入交流。

台灣首部入圍奧斯卡的紀錄短片「金門」（Island in Between）由導演江松長以第一人稱視角拍攝，透過遊客與當地居民的日常生活，以及父親服役金門的記憶，呈現金門的特殊處境，並思考台灣在國際社會中面對未來的不確定性。

「金門」將於捷克全境「學校專場」巡迴放映，讓更多年輕世代瞭解台灣所面臨的挑戰。

VR作品「住所不明：福島今」（Address Unknown: Fukushima Now）則透過沉浸式影像技術，帶領觀眾深入瞭解福島核災後居民的生活樣貌，使生態與環境議題更具臨場感。

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駐捷克代表柯良叡於12日受邀出席影展開幕式。他表示，透過One World影展，台灣影像作品可以與世界對話，今年參展的3部作品在議題敘事與藝術表現上皆獲主辦方肯定，充分展現台灣影人的創作實力。

柯良叡表示，這次合作不僅深化台捷兩國在人權與文化領域的合作，彰顯相同的理念與價值連結，也讓台灣持續在全球影展中發聲，拓展更多關注與共鳴。（編輯：周永捷）1140313