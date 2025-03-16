陳照旗人生70出繪本 延續為孫女說故事心情

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（中央社記者邱祖胤宜蘭16日電）投身出版業近半世紀的上旗文化創辦人陳照旗，70歲開始當起繪本作者，出版「紅毛仔沙特」、「眠床佇佗位」等書，他說，希望自己能像為孫女說故事的心情一樣，將好故事分享給更多人。

新書發表會15日在宜蘭羅東「回家生活－書食小舖」舉行，包括陳照旗這次出版兩本繪本「紅毛仔沙特」、「眠床佇佗位」的插畫作者郭寬柔、簡吟如，以及「眠床佇佗位」原創故事發想者陳阿月出席，音樂家蘇維倫、陳定南教育基金會董事蔡惠玉等人也到場支持。

現場特別由陳阿月朗讀「眠床佇佗位」，並由蘇維倫鋼琴伴奏、演唱台語歌謠「月光光」，氣氛溫馨感人。

陳照旗的國小老師、高齡85歲的高連金，昨天也出席新書發表會。陳照旗談到自己是農家子弟，求學階段每天都要在田裡工作，無暇讀書，但有一天高連金帶了一些課外讀物到學校，讓他受到啟發，開始對文字產生興趣。

陳照旗也提到高中老師王光儀以深厚的國學基礎教導，讓他對中文抱持憧憬，進而考上輔大中文系，就讀期間因參與「輔大新聞」編務工作，開啟他的出版編輯之路。出社會後在華一書局工作，編輯第一套書就賣了20多萬套。

陳照旗說，他從事出版工作40多年，卻沒有時間寫作、出版自己的作品，直到3年前當了阿公，心境有所轉換，一開始不知如何和小孫女互動，於是開始為她讀繪本，小孫女也很開心，到後來甚至可以背下聽過的內容，還回過頭來糾正他。

陳照旗提到，他40歲時創辦上旗文化出版社，一開始是想要做兒童書，後來因緣際會改以旅遊、生活叢書為主，如今因為孫女的關係，讓他重拾理想，著手兒童書的創作，也是始料未及。

有關「紅毛仔沙特」的創意發想，陳照旗表示，15年前回到故鄉宜蘭經營「回家生活－書食小舖」，有一個很重要的工作是食農教育，推廣台灣的柴米油鹽醬醋茶，很多人未必知道這些食物怎麼來的，「紅毛仔沙特」就是一篇跟鹽有關的故事。

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「眠床佇佗位」則取材自幼教親職教育工作者陳阿月的故事，描述她童年時期陪著阿公在蘇澳海邊找地方睡覺的趣事，陳照旗為這則故事添加了在地生態及文化元素，重現匱乏年代的祖孫情深與人情味。

陳照旗說，原本打算結束手邊工作，過起退休生活，沒想到人生到了70歲，因為孫女的關係讓他重回初心，為了孫女、也為了彌補長久以來未曾出版屬於自己作品的小小缺憾，終於鼓起勇氣展開另一段旅程，期盼這個開始能得到迴響。（編輯：張雅淨）1140316