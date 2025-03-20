小提琴家黃凱珉將登卡內基音樂廳 曲目北高搶先聽

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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）台裔美籍小提琴家黃凱珉2022年獲美國印第安納波利斯國際小提琴大賽金牌，獎品之一是到紐約卡內基音樂廳舉辦獨奏會，今年4月便將美夢成真，她也先將在台灣演出兩場，讓台灣鄉親搶先聽。

黃凱珉（Sirena Huang）父母親來自台灣，黃凱珉從小展露音樂天分，據說每晚都得抱著小提琴才能入睡。一路習樂，黃凱珉從耶魯大學拿到演奏家文憑畢業，持續征戰大賽，一路克服挑戰，最終拿下北美最重要小提琴比賽之一的美國印第安納波利斯國際小提琴大賽金牌。

根據鴻宇藝術提供的新聞資料，黃凱珉母親曾就讀光仁中學音樂班，父親也喜歡古典音樂，她學琴曾有一段停滯期，父親有空就帶她去學琴，琴藝突飛猛進。黃凱珉曾經對中央社記者表示，「那是我們的父女時光，回家路上父親會跟我討論整理剛剛老師教的，雖然是我在學，但我父親好像跟著我一起上課。」

黃凱珉從小就有自己的獨特想法，11歲她就受邀到TED演講，至今累積超過250萬次觀看。2006年她也受邀在世界和平會議上為30名諾貝爾獎得主演奏。黃凱珉一直很期待音樂可以為世界的和平、和諧與人道帶來更多貢獻。

黃凱珉曾表示，她認為音樂是她接觸人們的方式，「獲得印第安納波利斯國際小提琴大賽這個獎，也肯定未來我要用音樂服務更多人，這個獎帶來的責任很多，我會一直努力。」

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今年對黃凱珉來說是值得紀念的一年，她除了回台灣舉行獨奏會之外，4月26日她將在紐約卡內基音樂廳中的讚克爾音樂廳（Zankel Hall）舉行獨奏會。黃凱珉也與Azica唱片公司合作灌錄專輯。

黃凱珉2025小提琴獨奏會將於3月29日在台北國家音樂廳，3月31日在高雄衛武營表演廳。由美國印地安納大學鋼琴合作學系教授鋼琴家陳致宜擔任伴奏，曲目包括史特拉溫斯基、普朗克、貝多芬以及現代曲目。（編輯：陳政偉）1140320