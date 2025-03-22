高美館2025高雄獎 首獎多元媒材詮釋當代議題

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）「2025高雄獎」今天頒獎，首獎得主丘智偉、林弈軒、王仲平以多元媒材詮釋當代議題，展現深刻創意。市長陳其邁表示，期許高雄獎成為新生代藝術家開展藝術生涯里程碑。

台灣年度藝文盛事「2025高雄獎」頒獎典禮下午在高雄市立美術館登場，陳其邁、立法委員林岱樺與邱議瑩、高雄市文化局副局長簡美玲、高美館代理館長林羿妏、何創時書法藝術基金會總監何恩禮、聚和國際股份有限公司董事長郭聰田及評審委員團等人出席典禮，見證新世代藝術家在創作上對話與激盪。

陳其邁致詞表示，「高雄獎」是最具高雄城市精神、且最為重要藝術獎項，鼓勵年輕創作者不斷自我超越，富哲學高度、關懷人性的作品。特別是今年新設「聚和國際環境永續特別獎」鼓勵藝術家關注減碳與生態議題，呼應高雄努力實踐淨零轉型減碳精神。期許高雄獎成為新生代藝術家開展藝術生涯重要里程碑。

高美館代理館長林羿妏表示，「高雄獎」舉辦至今已29年，是台灣當代藝術中重要獎項之一，這屆特別將「優選獎」改為「評審特別獎」，並新增關懷環境與土地的「聚和國際環境永續特別獎」，展現當代藝術與時俱進時代意義。

這屆首獎由丘智偉、林弈軒、王仲平3名藝術家奪得，各獲得新台幣50萬元獎金，葉俊麟獲「何創時書法篆刻類特別獎」，「聚和國際環境永續特別獎」則由張君慈獲得。另有5位評審特別獎及16名入選獎得主同獲殊榮，「2025高雄獎」入圍作品於高美館4樓展覽室展出至4月20日。

高美館新聞稿指出，丘智偉的「河邊的巨大之物」從一次偶然散步啟發，探討個人記憶與城市變遷連結，透過拍攝新店溪等河堤橋樑，結合雕塑、投影、聲響與攝影燈箱，重構被忽視空間經驗，引領觀眾重新凝視日常中的「巨大之物」。

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林弈軒的「快樂核世界公司」以誇張繪畫回應社群時代虛假表演，批判外在訊息的空洞，與人們寄託的虛幻理想，在色彩與形式中尋找真實自我。

王仲平「平面的深度」則透過攝影探索玻璃內外的視覺辯證，從窗外風景與反射的凝視中，細膩提問影像本質。3名得主以建築、繪畫、攝影交織出個人與社會對話，為高雄獎注入新世代藝術能量。（編輯：孫承武）1140322