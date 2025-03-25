南國美籌備處掛牌 前輩藝術家親屬簽捐贈意向書

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台南25日電）台南國美館籌備處今天揭牌，文化部長李遠代總統賴清德致意，也指出「台灣曙光已經到來」。逾10名藝術家親屬紛紛簽下捐贈作品意向書，其中陳澄波後代估計將捐出逾2000件作品。

台南國家美術館籌備處專責近現代美術發展，掛牌儀式今天在台南市立美術館2館舉行，未來籌備處將以南美館2館為基地運作。李遠於典禮上致詞表示，文化部自2018年起推出「重建台灣藝術史」計畫，在蒐藏、修復藝術史料檔案與作品過程中，不斷接收到前輩藝術家親屬希望捐贈作品的迴響。

參考國際美術館發展趨勢，如法國羅浮宮收藏19世紀中葉以前廣義的古典藝術、奧塞美術館專責收藏1848年至1914年間的藝術作品等。文化部經多次諮詢、研商及跨單位協調，最終決定由台南市政府無償撥用南美館2館成為南國美所在地，並以1895至1960年近現代台灣美術主題作為常設展覽。

李遠說，最近有本剛出版的藝術史書籍「曙光來臨之前」，提到在日本殖民時代的台灣年輕藝術家都有股志氣，認為仍要走出屬於自己的路。他認為如今「台灣的曙光已經來了」，當台灣人選擇自由民主的社會，曙光便已來臨，不管別人稱呼什麼名字，「我們都不會比別人低一等。」

今天揭牌儀式上，包含陳澄波、郭柏川、郭雪湖、蒲添生、張萬傳、潘春源、潘麗水、潘瀛洲、鄭世璠、陳夏雨、黃歌川、楊英風、陳陽春等前輩藝術家的家屬，紛紛在眾人見證下共同簽署捐贈典藏意向書，表達對南國美的期許。

陳澄波的長孫陳立栢接受媒體聯訪表示，這是他歷經第25次的作品捐贈儀式，過去捐贈都是10幅、20幅等，這次他與兄弟姊妹們早已商量好，待台南國家美術館成立，將捐贈他們這一代親屬所有的作品，每人手邊僅留1到2件作品紀念，估計捐贈總數將達逾2000件，涵蓋書法、素描、水彩等。

透過 Google News 追蹤中央社

今天是陳澄波忌日，陳立栢說，簽下捐贈意向書，他心中「鬆了一口氣」，以前父親告訴他們兄弟，至少每人要賺1億才能好好整理阿公（陳澄波）的物品，「30年後我終於聽懂了，我們現在不只花2億。」

陳立栢說，放眼世界文化大小國，近現代美術館都是必要館舍，擁有台積電的國家，也應該要有這座美術館，讓人們走出去可以自我介紹，台灣有台積電、夜市，也有座近現代美術館。（編輯：張雅淨）1140325

台南國家美術館籌備處掛牌儀式25日舉行，眾多藝術家親屬代表簽署捐贈作品意向書，並與文化部長李遠（右6）合影留念。中央社記者王寶兒攝 114年3月25日